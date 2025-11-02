

أعلنت الفنانة هنا الزاهد عن تعاقدها على بطولة مسلسل بعنوان «ورد»، وهو عمل قصير من نوعية الـ 10 حلقات، من تأليف أحمد عادل وإخراج ياسمين أحمد كامل، وكان من المقرر عرضه عبر إحدى المنصات الرقمية قبل حلول شهر رمضان المبارك، إلا أن المشروع توقف وفق مجلة «سيدتي» بعد أسابيع من التحضيرات وترشيح الأبطال المشاركين.



وبعد توقف المسلسل بدأت الزاهد التركيز على مشروعها الدرامي الجديد، الذي تستعد من خلاله للعودة إلى الدراما الرمضانية بعد غياب دام أربع سنوات، وهو من تأليف أحمد عبدالوهاب، بينما تجري حاليا مفاوضات مع خالد مرعي لتولي مهمة الإخراج، في تعاون يتوقع أن يشهد مزيجا من الكوميديا الاجتماعية والدراما الإنسانية.



ويعرض لهنا حاليا فيلم «الشاطر»، الذي يجمعها بالفنان أمير كرارة، ويحقق إيرادات كبيرة تخطت 112 مليون جنيه، ويشارك في البطولة: مصطفى غريب، أحمد عصام السيد، وعدد آخر من الفنانين. والفيلم تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف وأشرف نصر وسامح جمال، إخراج أحمد الجندي، وتدور أحداثه إطار أكشن كوميدي، حيث يسافر «أدهم»، الذي يجسد دوره أمير كرارة، إلى تركيا في مهمة للبحث عن شقيقه الغائب، يرافقه في هذه الرحلة صديقه المقرب «فتوح»، الذي يؤدي دوره مصطفى غريب، حيث يواجهان معا سلسلة من المواقف غير المتوقعة.