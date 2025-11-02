

مبارك الخالدي



تعادل الفحيحيل مع كاظمة 1-1 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على ستاد علي صباح السالم بنادي النصر، ضمن الجولة السابعة لدوري زين الممتاز. وبهذه النتيجة، رفع كاظمة رصيده إلى 11 نقطة، وأصبح رصيد الفحيحيل 7 نقاط، وسجل هدف «البرتقالي» عثمان الشمري (24)، فيما سجل للفحيحيل فهد شلال (94)، وشهد اللقاء عودة مهاجم كاظمة الدولي شبيب الخالدي بعد طول غياب بداعي الاصابة.



جاء الشوط الأول سريعا تبادل فيه الجانبان الهجمات الخطرة، وكانت البداية للفحيحيل بانطلاقة علي الدوخي في العمق ومرر الكرة للبرازيلي لوكاس براميلا لكن الأخير سدد الكرة بمتناول الحارس حسين كنكوني (10)، ورد مدافع كاظمة محمد عنتر بتسديدة من خارج المنطقة ذهبت بعيدا عن المرمي (14)، ليفرض كاظمة سيطرته بعدها، وترجم أفضليته بعد تحضير لافت لأنس العوضات الذي رفع الكرة بباطن قدمه ليضعها عثمان الشمري برأسه في شباك الحارس أحمد عادي (24)، ولم يحسن لاعب كاظمة سلطان العنزي في التعامل مع فرصة سانحة لتذهب محاولته بعيدا عن المرمى، وينتهي الشوط الأول بتقدم كاظمة بهدف دون رد.



وفي الشوط الثاني نشط الفحيحيل لإدراك التعادل، وكانت أخطر المحاولات برأسية كارلوس برينو من كرة ثابتة، إلا انها اعتلت العارضة بقليل (74)، وأشرك مدرب كاظمة دراغان تاديتش مهاجمه الدولي شبيب الخالدي العائد من الإصابة للاطمئنان على حالته البدنية، وفي الوقت بدلا من الضائع ادرك البديل فهد شلال التعادل للفحيحيل (94)، لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.



أدار المباراة الحكم عبدالله جمالي وتميز بحزمه وقربه من الحدث.