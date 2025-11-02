

عبدالعزيز جاسم



يغادر اليوم الفريق الأول لكرة القدم في القادسية إلى البحرين، وذلك استعدادا لمواجهة سترة البحريني في الجولة الثالثة من دوري أبطال الخليج الثلاثاء المقبل، حيث سيخوض الأصفر تدريباته اليوم وغدا استعدادا للمواجهة المهمة والتي يسعى من خلالها القادسية الى إنعاش آماله بالتأهل إلى نصف النهائي بعد خسارته مباراتين في الجولتين الأولى والثانية أمام زاخو العراقي والعين الإماراتي.



من جهة آخرى، قال مساعد المدرب الفريق الأول لكرة القدم في نادي القادسية صالح الشيخ عقب الفوز على التضامن بثلاثية نظيفة في الجولة السادسة من دوري زين الممتاز إن الفريق كان بحاجة إلى النقاط الثلاث معنويا، على الرغم من عدم الرضا عن الأداء في الشوط الأول، لكننا كنا بحاجة إلى الفوز وتسجيل الأهداف لكي يستعيد الثقة مرة أخرى.



وأشار إلى أن «الأصفر» مر بظروف صعبة بسبب الإصابات الكبيرة التي وصلت إلى ما يقارب الـ 8 لاعبين، وهو أمر يؤثر في أي فريق بالعالم، بالإضافة إلى عدم تواجد المدرب نبيل معلول بسبب الإيقاف، لافتا إلى أن المصابين بدأوا بالعودة، وبلا شك سيكون أداء الفريق أفضل مستقبلا.