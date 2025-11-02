

يحيى حميدان



أبدى مدرب فريق الكرة بنادي الكويت، المونتينيغري نيبوشا يوفوفيتش سعادته بتأهل «الأبيض» إلى الدور ربع النهائي من دوري التحدي الآسيوي بعد الفوز على باشوندارا كينغز البنغالي 2-0 ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية.



وعقب المباراة، قال نيبوشا إن الظروف التي يمر بها الفريق صعبة للغاية في ظل خوضه 4 مباريات في ظرف 11 يوما، الأمر الذي تسبب في الكثير من الإرهاق والإصابات التي جعلته يفكر بالمداورة لإراحة بعض اللاعبين خشية تعرضهم للإصابات أيضا.



وبين أن تراجع الكويت لمناطقه الدفاعية في الشوط الثاني بعد التقدم 2-0 كان لأسباب تكتيكية فقط بعد المجهود الجبار الذي بذله اللاعبون في الفترة الماضية، مشيرا إلى أن النقطة الإيجابية كانت تقدم «الأبيض» بالنتيجة هذه المرة بعدما كان يتلقى هدفا في المباراتين الأوليين أمام الأنصار اللبناني (3-2) والسيب العماني (1-1)، ثم يبذل جهودا مضاعفة للتعديل.



من جهته، قال مهاجم «الأبيض» محمد دحام، الذي حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة أمام باشوندارا، إن حصوله على هذه الجائزة للمرة الثانية في 3 مباريات مكافأة لجميع اللاعبين، وليس له شخصيا فقط. وأكد أن الصعوبات التي خلقها باشوندارا كانت متوقعة كونه خارج المنافسة، وهو ما جعله يلعب المباراة دون ضغوط على عكس «الأبيض» الذي كان يهمه الانتصار للمرور للدور التالي.



ومن المقرر أن يلعب الكويت مع نادي الشباب العماني، متصدر المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط بالعلامة الكاملة، وذلك في الدور ربع النهائي، حيث سيكون لقاء الذهاب في مسقط يوم 4 مارس 2026، على أن يكون الإياب في الكويت يوم 11 الشهر ذاته.