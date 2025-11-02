تكريم الراحلين فخري عودة وبدر الطيار ومحمد المنيع وأحمد جوهر

محمد الحملي: خطتنا المقبلة للدورة الثالثة مشاركة 30 عرضاً مسرحياً



ياسر العيلة



انطلقت مساء أمس الأول أنشطة الدورة الثانية من مهرجان «Back stage» تحت شعار «إبداع المخرج المسرحي» على خشبة مسرح المهن الطبية بالجابرية، والذي تنظمه مؤسسة «باك ستيج قروب»، وسط حضور كبير من النجوم والمهتمين بالفنون المسرحية، وحامل اسم هذه الدورة المخرج الكبير نجف جمال الذي قدم الكثير للفن والفنانين الذين بدورهم أثروا الحركة المسرحية، أما «شخصية المهرجان» فهو الفنان ونجم المسرح والتلفزيون جمال الردهان.



يتنافس في هذه الدورة عدد 19 مسرحية تنقسم لنوعين، الأولى للمسرح التجريبي ويتنافس فيه عشرة عروض ستعرض على مسرح محمد الحملي في نادي السالمية الرياضي والذي سينقل تجارب جديدة ربما تجد فرصة لترسم طريق البداية لأن تكون عروضا تجريبية مؤثرة في الحركة الفنية الكويتية، والمنافسة الثانية بين تسعة عروض بين فئة المسرح الكوميدي وفئة المسرح التراجيدي، وسيتم تقديم تلك العروض على مسرح دار المهن الطبية في الجابرية.



من جانبه، تحدث مدير المهرجان الفنان والمخرج محمد الحملي، قائلا: منذ 15 عاما من تأسيسنا أنا وزملائي لمؤسسة «باك ستيج» لم أكن أتخيل أنه في يوم من الأيام أننا سنقيم مهرجانا مسرحيا بهذا الشكل، وفي الدورة الأولى كنا متخوفين هل سننجح أم لا؟ واليوم لدينا خوف أيضا هل الدورة الثالثة بإذن الله ستنجح أيضا؟ وهذه التخوفات تحملنا مسؤولية كبيرة بأن نقدم في كل عام دورة افضل من سابقتها، مشيرا إلى ان فكرة تقديم المهرجان جاءت أسوة بمهرجان الراحل محمد عبدالمحسن الخرافي للإبداع المسرحي الذي أداره د.نبيل الفيلكاوي، خاصة ان مهرجان الخرافي كان متنفسا لهم كفنانين، موضحا انه منذ أن توقف مهرجان الخرافي شعروا بأنهم فقدوا شيئا كبيرا. وأكمل: بإلحاح شديد من الفنان عبدالله الخضر تمت إقامة مهرجان «باك ستيج المسرحي» وحققت الدورة الأولى العام الماضي نجاحا متميزا والحمد لله، والآن نلتقي بكم في الدورة الثانية.



وفي نهاية كلمته، حرص الحملي على توجيه الشكر الى كل القائمين على المهرجان، وشكر أيضا حامل شعار المهرجان المخرج الكبير نجف جمال، وشخصية المهرجان الفنان القدير جمال الردهان، الذي يعتبره الحملي قدوته منذ الصغر، مضيفا: الخطة المقبلة للدورة الثالثة للمهرجان ستشهد مشاركة 30 عرضا مسرحيا.



من جانبه، أشاد المخرج نجف جمال بالفنان محمد الحملي، قائلا: إقامة مثل هذا المهرجان ولفنان شاب بجهوده الخاصة مع فريقة شيء يستحق التقدير والاحترام لأن هذا الأمر يتطلب جهدا وتعبا وتحضيرا.



وتحدث النجم جمال الردهان، قائلا: في يوم من الأيام الفنان محمد الحملي قال لي «أنت قدوتي»، وهذه الجملة حملتني مسؤولية كبيرة، خاصة أنني كنت أقول للفنان الراحل غانم الصالح «أنت قدوتي»، والآن تمر السنوات وأصبح أنا قدوة لغيري، فهذا شيء كبير بالنسبة لي. وأردف: الحملي فاق بما يقدمه من جهد وإبداع أساتذة وهيئات ومؤسسات ان لم تكن دولا أيضا لا تقيم مهرجانا يضم مثل هذا الكم من العروض، واصفا المهرجان بأنه مهرجان الحب، وتوقع انه بعد 20 عاما على الأقل سيكون محمد الحملي مثل الفنان العالمي شارلي شابلن.



عقب ذلك تم تكريم أربعة من الفنانين الراحلين الذين أثروا الساحة الفنية بأعمالهم وهم: الفنان والإعلامي الراحل فخري عودة، الفنان الراحل بدر الطيار، الفنان الراحل محمد المنيع، الفنان الراحل أحمد جوهر، ومن ثم تم تكريم المخرج المسرحي المصري رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي مازن الغرباوي المسؤول عن آلية المهرجان، وبعده تم تكريم اللجنة الفنية للمهرجان برئاسة المخرج يوسف الحشاش ومعه كل من: هبة العيدان ونوف الزامل وفرح الحجلي، ثم كرمت لجنة تحكيم عروض المسرح التجريبي برئاسة مهندسة الديكور فاطمة القامس، ومعها الكاتب عثمان الشطي، ومهندس الديكور جاسم الحملي، وتم أيضا تكريم لجنة التحكيم لمهرجان «باك ستيج» برئاسة د.نبيل الفيلكاوي، ومعه: المخرجة مريم الخترش، والمخرج محمد جمال الشطي، والمخرجة حنان المهدي، والفنان والمخرج بدر الشعيبي.



تلا التكريمات إعلان المخرج نجف جمال عن انطلاق المهرجان، وشاهد الحضور عرض الافتتاح مسرحية «البوشية»، تأليف الكاتب الاماراتي إسماعيل عبدالله، إخراج د.عبدالله العابر، بطولة: أسرار الدوسري وصالح البحير ومحمد الزنكي وشيخة المجيبل، وهذا العرض سبق تقديمه عام 2011 برؤية فنية وإخراجية جديدة، فكان عرضا ممتعا بمعنى الكلمة تفوق فيه الفنانين على انفسهم، خاصة أسرار الدوسري التي كانت مفاجأة العمل واستحقت إشادة الجميع على أدائها المتميز.