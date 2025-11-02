أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين أن موسكو تجري اتصالات مكثفة، ومحادثات جادة مع المسؤولين السوريين.



وقال فيرشينين في تصريح لوكالة «تاس» الروسية: «لدينا اتصالات مكثفة للغاية مع ممثلي الحكومة السورية مؤخرا»، مضيفا: «إن اللجنة الحكومية الروسية - السورية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي عقدت مؤخرا دورة مباحثات في موسكو، وهذا حدث مهم للجانبين».



وشهدت العلاقات بين سورية وروسيا مؤخرا نشاطا ملحوظا، حيث زار الرئيس أحمد الشرع موسكو في الـ 15 من الشهر الماضي، والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون الاستراتيجي في مختلف المجالات.



واستقبل الرئيس الشرع في سبتمبر الماضي بدمشق وفدا روسيا رفيع المستوى برئاسة ألكساندر نوفاك نائب رئيس الوزراء في روسيا الاتحادية، فيما قام وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني بزيارة إلى موسكو في يوليو الماضي، حيث التقى خلالها نظيره الروسي سيرغي لافروف، كما قام وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة بزيارة إلى روسيا الأسبوع الماضي.