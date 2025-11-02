أكدت الكويت التزامها الراسخ بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأهدافه السامية وإعلان حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ودور مجلس حقوق الإنسان المحوري في تعزيز تلك الحقوق على المستويين الدولي والإقليمي.



جاء ذلك في كلمة الكويت حول تقرير مجلس حقوق الإنسان التي ألقتها السكرتير الثاني بوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة وفيقة الملا أمام الجمعية العامة للمنظمة الدولية.



وقالت الملا: «تؤكد الكويت بقيادة سامية رشيدة من صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد التزامها الراسخ بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأهدافه السامية وتجدد تمسكها بقيم السلم والأمن الدوليين واحترام سيادة الدول وتعزيز العدالة والمساواة ونصرة الإنسان أينما كان».



وأضافت: «وانطلاقا من عضوية الكويت في مجلس حقوق الإنسان للفترة 2024-2026 تؤكد بلادي التزامها الراسخ بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة وإعلان حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ودور المجلس المحوري في تعزيز تلك الحقوق على المستويين الدولي والإقليمي».