قال وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري إن العمل بمنصة «فيزت كويت» انطلق رسميا لتكون البوابة الوطنية الموحدة التي تتيح للزوار الحصول على تأشيرات سياحية لزيارة البلاد والاطلاع على الفعاليات المختلفة سواء الثقافية أو الفنية أو الترفيهية ومعرفة مواعيد وأماكن إقامتها عبر واجهة تفاعلية متكاملة.



وأوضح الوزير المطيري، في تصريح لـ «كونا»، أن المنصة تمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة الاتصال السياحي الرقمي من خلال توفير خريطة تفاعلية ذكية وعروض حصرية وإمكانية تخطيط رحلة متكاملة للزائر إلى جانب خاصية الإشعارات الفورية ودعمها الكامل للغتين العربية والإنجليزية، بما يجعلها تجربة رقمية رائدة تسهل التواصل مع الزوار وتعكس الوجه الحضاري للكويت. وأكد أن إطلاق المنصة يأتي ترجمة لرؤية وزارة الإعلام الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز مكانة دولة الكويت كوجهة سياحية وثقافية رائدة في المنطقة عبر توحيد الجهود الترويجية تحت مظلة وطنية واحدة وبما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية «الكويت 2035» الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتنشيط الاقتصاد الوطني.



وبين الوزير المطيري أن المنصة ستكون البوابة الرسمية الوحيدة التي تمكن الشركات المحلية والعالمية من الحصول على تراخيص إقامة الفعاليات بجميع أنواعها السياحية والفنية والثقافية والترفيهية. وأكد أنها تمثل أداة استراتيجية لتنظيم قطاع الفعاليات في الدولة وتعزيز التشاركية بين القطاعين الحكومي والخاص وبما يواكب تطلعات القيادة السياسية، حفظهم الله ورعاهم، نحو تطوير صناعة السياحة والترفيه.