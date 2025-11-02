

في إطار سعيها المستمر نحو تعزيز الشراكات التجارية وفتح مجالات التعاون مع مختلف القطاعات، أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية عن توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع «لولو هيبر ماركت» الكويت، وذلك بهدف تعزيز التبادل التجاري من نقل موظفي «لولو هيبر ماركت»، وشحن البضائع، ما ينعكس على الاقتصاد المحلي ويفتح سبل جديدة من مجالات متعددة تخدم مصالح الطرفين وتنعكس إيجابا على عملائهما.



وقام بتوقيع البروتوكول، رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن عبدالمحسن الفقعان، ومدير العمليات في «لولو هيبر ماركت» الكويت شريجت شريراجن، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي بالتكليف الكابتن عبدالوهاب الشطي، وعدد من المسؤولين في الشركتين.



ويوفر البروتوكول لـ «لولو هيبر ماركت» نقل بضائعهم من مختلف جهات العالم عبر الخطوط الجوية الكويتية، كما سيتيح ذلك اعتماد الخطوط الجوية الكويتية ناقلا لموظفي وعملاء «لولو هيبر ماركت».



ويهدف البروتوكول إلى وضع إطار عام من التعاون المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية والمؤسسية التي تسهم في تبادل خدمات الشحن والخدمات التجارية المختلفة بين الطرفين، علاوة على ذلك المشاركة في الحملات والمناسبات ومختلف الفعاليات التي تخدم كافة الأطراف.



وعلى هامش التوقيع، قال رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن عبدالمحسن الفقعان: يسر «الكويتية» توقيع مذكرة التفاهم مع «لولو هيبر ماركت» الكويت، والذي يعد أحد أكبر الكيانات في قطاع التجزئة بالمنطقة، ولما له من تواجد فعال في كافة محافظات دولة الكويت، ومما يجعله أيضا مثاليا لتنفيذ مبادرات مشتركة تهدف إلى إثراء وتعزيز التعاون التجاري.



وذكر الفقعان: يمثل هذا البروتوكول خطوة جديدة ضمن استراتيجية الخطوط الجوية الكويتية لزيادة شراكاتها مع مؤسسات القطاع الخاص في البلاد، ما يعزز من تنافسية الاقتصاد الكويتي ويدعم الأهداف المشتركة في التنوع التجاري وراء بناء اقتصاد مستدام.



وأضاف الفقعان: إن هذا البروتوكول يعد ترسيخا لمبدأ الشراكة الفاعلة مع مؤسسات القطاعين العام والخاص، انطلاقا من إيمان الخطوط الجوية الكويتية العميق بأهمية التكامل بين مختلف الجهات في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في دولة الكويت، كما يعكس حرص الخطوط الجوية الكويتية على فتح أطر التعاون المشترك مع الجهات المختلفة، سواء كانت حكومية أو خاصة، بما يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني ويدعم الخطط التنموية الطموحة لدولة الكويت.



من جانبه، قال مدير العمليات في «لولو هيبر ماركت» الكويت سريجت سريجن: تجسد هذه الشراكة مع «الكويتية» التزامنا بالتعاون التجاري وتجربة متميزة لعملائنا. وسنعمل معا على استكشاف حلول مبتكرة تحقق فوائد ملموسة للشرائح التي نخدمها.



وأضاف: يسعدنا التعاون مع الخطوط الجوية الكويتية، الناقل الوطني لدولة الكويت وصاحب التاريخ العريق في مجال الطيران، حيث إن هذه الشراكة تفتح المجال أمامنا لتنفيذ مبادرات مبتكرة تعود بالنفع على عملائنا، وتدعم جهودنا المشتركة في تقديم قيمة مضافة للسوق المحلي.