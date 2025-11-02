استحداث قطاعين جديدين بدلاً من 7 هما نظم المعلومات والخدمات الإدارية والرقابة والتنمية الإدارية

إنشاء 7 إدارات ويشرف كل وكيل مساعد على 3 منها والإدارة العامة لـ «القانونية» تتبع وكيل الديوان

تحديد الإدارات الفرعية لكل مدير عام وتتراوح بين 3 و4 والإبقاء على مسمى رئيس «الديوان» والوكيل



مريم بندق



استجابـة للمستجــدات وتماشيا مع متطلبات المرحلة المقبلة، أعلن ديوان الخدمة المدنية رسميا، على حسابه على تطبيق «إكس»، تعديلا على الهيكل التنظيمي تضمن استحداث مكتب الحوكمة وتطوير التنمية الإدارية، وتم تكليف بدور البدر به بدلا من مكتب المتابعة والتنسيق.



وتنشر «الأنباء» بقية التعديلات، منها استحداث قطاعين جديدين فقط بدلا من 7 قطاعات، وهما: قطاع نظم المعلومات والخدمات الإدارية وقطاع الرقابة والتنمية الإدارية، تنفيذا لقرار ديوان الخدمة المدنية رقم 1247 الصادر في 11 سبتمبر. وإنشاء 7 إدارات عامة، ويشرف كل وكيل مساعد على 3 منها، على أن تتبع الإدارة العامة السابعة المتعلقة بالشؤون القانونية قطاع وكيل الديوان.



وتم تحديد الإدارات التابعة لكل مدير عام ويتراوح عددها بين 3 و4 إدارات.



وأبقى الهيكل المعدل على مسمى رئيس الديوان والوكيل، وسيتبع قطاع رئيس الديوان مكتب شؤون مجلس الخدمة المدنية، وإدارة مكتب الرئيس، وإدارة الرقابة والتفتيش.



وسيتبع قطاع وكيل الديوان المدير العام للشؤون القانونية التي تضم إدارات: الفتوى، التظلمات وقضايا الديوان، إضافة إلى إدارات العلاقات العامة، التخطيط والبحوث، المكتب الفني وإدارة مكتب الوكيل، إضافة إلى القطاعين المستحدثين. كما تم استحداث 7 إدارات عامة، وستتم ترقية وتعيين مديري عموم لشغلها، وسيشرف كل وكيل مساعد على 3 من الإدارات المركزية، حسب التالي:



يشرف الوكيل المساعد لقطاع نظم المعلومات والخدمات الإدارية على 3 مدراء عموم، هم:



1 - مدير عام نظم المعلومات.



2 - مدير عام الشؤون الإدارية والمالية.



3 - مدير عام التوظيف.



ويشرف الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والتنمية الإدارية على 3 مدراء عموم، هم:



1 - مدير عام التطوير الإداري.



2 - مدير عام مراقبي شؤون التوظف.



3 - مدير عام البعثات والإجازات الدراسية.



هذا، وتم تحديد الإدارات الفرعية التالية التي ستتبع مديري العموم:



1 - مدير عام نظم المعلومات تتبعه 4 إدارات:



إدارة تطوير النظم، إدارة التشغيل، إدارة الدعم الفني وإدارة دعم المستفيدين.



2 - مدير عام الشؤون الإدارية والمالية تتبعه 4 إدارات:



إدارة الشؤون المالية، إدارة السجل العام، إدارة الترتيب والميزانية وإدارة الشؤون الإدارية.



3 - مدير عام التوظيف تتبعه 4 إدارات:



إدارة الاختيـــار، إدارة التسجيل، إدارة نهاية الخدمة، وإدارة الاحتياجات الوظيفية.



4 - مدير عام إدارة التطوير الإداري وتتبعه 4 إدارات:



إدارة تنمية الموارد البشرية، إدارة تنظيم الهياكل والوصف الوظيفي، إدارة تطوير الخدمة وأساليب العمل، ومكتب الحوكمة وتطوير التنمية الإدارية بدلا من مكتب التنسيق والمتابعة.



5 - مدير عام مراقبي شؤون التوظف تتبعه مجموعة من الإدارات:



إدارة رقابة شؤون التوظف للوزارات، إدارة رقابة شؤون التوظف للإدارات الحكومية، وإدارة الجهات الملحقة وغيرها.



6 - مدير عام الإجازات والبعثات الدراسية تتبعه 3 إدارات:



إدارة الإجازات الدراسية، إدارة البعثات، وإدارة الدورات الخارجية.



7 - مدير عام الشؤون القانونية ويتبع قطاع وكيل الديوان، ويضم: الفتوى وقضايا الديوان والتظلمات.