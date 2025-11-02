أعلنت المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة م.فاطمة حيات عن استضافة الكويت للمنتدى الخليجي السابع لخدمات المشتركين 2025، وتأتي الاستضافة كإحدى الخطوات الفاعلة بالتواصل مع دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز التعاون فيما يخص مجال خدمات المشتركين والعملاء، وذلك من خلال تبادل الخبرات العملية والاستفادة من التجارب في أساليب التعامل، ومن المقرر انعقاد المنتدى في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 3 و4 نوفمبر.



ويتضمن المنتدى جلسات حوارية لممثلي الجهات المعنية في مجال خدمات المشتركين على مستوى الخليج لإثراء الحضور بخبراتهم العملية وتجاربهم التي تعزز طرق التعامل مع المشتركين وترفع مستوى الابتكار لديهم، وتتضمن عدة محاور كالتالي:



1 - تجربة المشترك في العصر الرقمي.



2 - تحقيـــق رضـا المشتركين وتحسين جودة الخدمة.



3 - التشريعــــات والسياسات في خدمات المشتركين.



4 - الابتكار فــي خدمـات المشتركين.



5 - أمن المعلومات وحماية بيانات المشتركين.



6 - بناء كوادر وطنية متخصصة في خدمـــات المشتركين.



كما يتيح فرص فاعلة لتطبيق هذه التجارب على أرض الواقع بشكل أوسع لخدمة المشتركين وتعزيز تجربتهم للحصول على خدمتي الكهرباء والماء وفق أعلى معايير الخدمة وأحدث التقنيات.