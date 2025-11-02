

حنان عبدالمعبود



اختتمت الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان (كان) الحملة التوعوية التي أطلقتها خلال شهر أكتوبر الوردي للتوعية بمرض سرطان الثدي تحت شعار «طوق النجاة الوردي»، برعاية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها، بفعالية رياضية مميزة تمثلت في مباراة كرة سلة ودية جمعت بين فريق نادي «مكين» للمتعافيات وفريق سوروبتمست للأصحاء، بالتعاون مع نادي الفتاة الرياضي على ملاعبه.

وأكدت عضوة مجلس إدارة الحملة الوطنية «كان» ومسؤولة مبادرة التوعية بسرطان الثدي، د.حصة الشاهين أن الهدف من إقامة مثل هذه الفعاليات تعزيز الثقة بالنفس لدى المتعافيات، وإدماجهن في المجتمع من جديد، وتشجيعهن على ممارسة النشاط البدني والاهتمام بالصحة النفسية والجسدية، باعتبارهن عنصرا فاعلا قادرا على العطاء والمشاركة.

وقالت: إن الحملة تسعى من خلال هذه الأنشطة إلى توصيل رسالة مجتمعية مفادها أن الرياضة أسلوب حياة يسهم في الوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة العامة، مشيرة إلى أن ممارسة النشاط البدني المنتظم لا يقتصر على تحسين اللياقة فحسب، بل يسهم أيضا في الوقاية من الأمراض المزمنة وتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان.

وأوضحت أن الدراسات العالمية تشير إلى أن ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة يوميا تقلل خطر الإصابة بسرطان الثدي والقولون بنسبة تصل إلى 40%. وشددت الشاهين على دور الرياضة المهم في تعزيز الصحة النفسية، مبينة انها تساعد على تقليل التوتر والقلق والاكتئاب من خلال إفراز هرمونات السعادة مثل الإندورفين، ما يمنح المتعافيات شعورا بالثقة والراحة النفسية ويحسن جودة الحياة.

وأشادت في الوقت نفسه بالدعم الكبير الذي تتلقاه الحملة الوطنية «كان» من مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها، مؤكدة أن هذا التعاون يعكس التزام القطاع النفطي بمسؤوليته الاجتماعية وحرصه على دعم المبادرات لتعزيز الوعي والوقاية من الأمراض.