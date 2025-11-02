الصكوك تسهم في تنويع مصادر التمويل وجذب الاستثمارات وتعزيز كفاءة الأسواق

«بيت التمويل» يتمتع بمزايا تنافسية تشمل الحصة السوقية وحجم وعدد الصفقات



شارك بيت التمويل الكويتي في مؤتمر سوق المال الكويتي لعام 2025، والذي نظمه اتحاد أسواق المال الخليجية GCMA بفندق فورسيزونز الكويت، وبمشاركة العديد من المؤسسات المالية والشركات الاستثمارية والمتخصصين في القطاع المالي، إلى جانب مسؤولين من القطاعين الخاص والعام.



وجاءت مشاركة بيت التمويل الكويتي بهدف نقل خبراته العريقة في أسواق المال مع تسليط الضوء على تجربته في النمو والنجاح وتطوير أسواق المال عبر ابتكار حلول ومنتجات مالية متنوعة، وإبراز دوره الرائد في القطاع المالي على مستوى المنطقة باعتباره كيانا مصرفيا عملاقا ومرجعا في الصيرفة الإسلامية.



وخلال جلسة حوارية بعنوان «تحقيق الأهداف من خلال أسواق الدين»، استعرض نائب مدير عام الأسواق العالمية للتداول والاستثمارات في بيت التمويل الكويتي خالد الرخيص أبرز نجاحات إصدارات الصكوك في الكويت والمنطقة، مؤكدا أهمية سوق الصكوك كأداة تمويلية فعالة ومستدامة. كما أشار إلى اهتمام بيت التمويل الكويتي بهذا السوق الحيوي، نظرا للإقبال المتزايد عليه من المستثمرين ودوره المحوري في دعم خطط الشركات للتوسع والنمو.



وتناول الرخيص كذلك الهياكل المبتكرة في إصدارات الصكوك التي تسهم في تنويع مصادر التمويل، وجذب الاستثمارات، وتعزيز كفاءة أسواق المال في الكويت والمنطقة.



وأكد أن بيت التمويل الكويتي يتمتع بمزايا تنافسية تشمل الحصة السوقية، وحجم وعدد الصفقات، والخدمات الاستشارية، والقدرة على الهيكلة الفعالة، إلى جانب الابتكار في التسعير، وأداء السوق بعد الاكتتابات، وسمعة المؤسسة المتميزة في السوق.



وشدد على أهمية التواصل مع المستثمرين والعملاء، وإطلاعهم على خطط الإصدارات، بما يعزز الشفافية ويوسع خيارات الاستثمار المتاحة.



واختتم الرخيص حديثه بالتأكيد على أن مشاركة بيت التمويل الكويتي في هذا المؤتمر تأتي انسجاما مع دوره الريادي في دعم المبادرات التي تعزز كفاءة واستدامة القطاع المالي في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، وتسهم في نمو وتكامل أسواق المال بما يخدم التنمية الشاملة في المنطقة.



الجدير بالذكر أن مؤتمر «سوق المال الكويتي 2025» يعد منصة رائدة لاستكشاف التطورات في أسواق رأس المال، مع التركيز على أسواق الدين والأسهم، ويجمع نخبة من الخبراء لتبادل الرؤى حول أفضل الممارسات والإستراتيجيات العالمية، ويشكل مركزا رئيسيا للتواصل بين الجهات المؤثرة في السوق المالي الكويتي.