استضاف ديوان المحاسبة أمس الأحد لقاء تدريبيا تحت شعار «مهارات كشف الاحتيال في مجال المناقصات» بمشاركة عدد من موظفي الأجهزة العربية ويستمر إلى 6 الجاري، وذلك ضمن تنفيذ خطة عمل المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي) 2025.



وقال وكيل الديوان بالإنابة د.سعود الزمانان في كلمة خلال اللقاء نقلها بيان صحافي صادر عن الديوان خص به (كونا) إن الهدف الرئيسي من اللقاء تبادل المعارف ونقل الخبرات بين المشاركين من الأجهزة الرقابية العربية الشقيقة.



وأضاف الزمانان أن اختيار شعار اللقاء جاء لمدى اهتمام دواوين المراقبة والمحاسبة بتنمية الموارد البشرية واستثمار كوادرها وتعزيزها بالمهارات والمعايير التي تحقق رؤية (المحافظة على الأموال العامة) وتهيئة كوادر مهنية تقوم بالممارسات المهنية بالشكل السليم والمهني حسب المعايير والقواعد المهنية.



وأوضح أن المنظمات المهنية كمجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولية والمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة الأنتوساي أفردا معيارا منفصلا بعنوان دور المدقق في الكشف عن الغش والاحتيال وهو المعيار الدولي رقم (240) ومعيار الانتوساي (2240).



وتقدم بالتهنئة للديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية بمناسبة فوزه برئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة «الإنتوساي»، متمنيا لهم التوفيق والسداد ومزيدا من النجاحات والإنجازات التي تزخر بها مسيرة السعودية على المستويين الإقليمي والدولي.



من جهته، قال ممثل الأمانة العامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة مروان الحناشي في كلمة مماثلة وفق البيان إن هذا اللقاء سيحقق الأهداف المرجوة بالنظر إلى أهمية موضوعه ودقته وحساسيته والمتعلق بتطوير مهارات كشف الاحتيال في مجال المناقصات.



وأضاف الحناشي ان هذا اللقاء يأتي في إطار خطة عمل المنظمة في مجال التدريب والبحث العلمي لسنة 2025 الذي يندرج ضمن تنفيذ الأولوية الشاملة رقم 3 من المخطط الاستراتيجي الحالي للمنظمة خلال فترة (2023 - 2028) والمتعلق بالدعم الفني للأجهزة الأعضاء.



بدوره، أكد كبير مدققين بإدارة الرقابة على الإنتاج والتصنيع للجهات النفطية بديوان المحاسبة الكويتي خالد الصفي في كلمة مماثلة أن اللقاء يسهم بتعريف المشاركين على الوسائل المهنية المستخدمة للكشف عن الاحتيال وطرق التقصي عنه وصولا إلى إبلاغ الجهات المختصة بذلك.



وأضاف الصفي أن اللقاء يتضمن مفهوم الاحتيال والفساد والعلاقة بين العوامل المؤدية للجرائم المالية وعناصر الاحتيال والفساد بالإضافة إلى مخاطر الاحتيال والفساد وطرق ومهارات التقصي عنها في ضوء المعايير الدولية وأبرز مؤشرات الاحتيال والفساد ومهارات كشفها في مراحل إعداد المناقصات وطرحها وترسيتها حتى دخولها حيز التنفيذ.



ويتضمن اللقاء عرضا لتجارب الأجهزة الرقابية في الكشف عن ممارسات الاحتيال وتسليط الضوء على أبرز الدروس المستفادة من واقع العمل الميداني.