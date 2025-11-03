أعلنت جامعة عبدالله السالم أمس الأحد الخطة الزمنية لتقديم طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الثاني 2026/2025 خلال الفترة من 9 إلى 14 ديسمبر المقبل.



وقالت الجامعة في بيان صحافي إنه سيتم فتح نظام القبول للطلبة الكويتيين خلال الفترة المذكورة على الموقع الإلكتروني للجامعة https://admissions.aasu.edu.kw لتقديم طلبات الالتحاق للطلبة المستوفين لشروط القبول المدرجة في الدليل الإلكتروني.



ولفتت إلى ضرورة تفعيل خاصية المصادقة في تطبيق (هويتي) ليتمكن الطالب من الدخول على حسابه في نظام القبول موضحة أنه يتعين على طلبة المدارس الخاصة رفع المستندات المطلوبة على النظام في موعد أقصاه 11 ديسمبر المقبل حيث سيتم بعدها إلغاء طلب الالتحاق لغير المستوفين ولفتت أيضا إلى ضرورة تسليم الطلبة الحاصلين على الثانوية من خارج البلاد للشهادة الأصلية ومعادلة التعليم الخاص لإدارة القبول والتسجيل في الموعد ذاته.



وفيما يتعلق بفئات غير الكويتيين ممن تنطبق عليهم الشروط بينت الجامعة أنه سيتم فتح باب التقديم لهم خلال الفترة من 16 إلى 18 من الشهر ذاته على أن يسلم الطلبة شهادة الثانوية العامة إلى عمادة القبول والتسجيل في موقع الخالدية بوابة (1).



وأضافت أن اليوم الأول لفئات غير الكويتيين سيكون للطلبة من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي خريجي النظام الموحد في دولة الكويت والطلبة المتفوقين الحاصلين على نسبة 97 بالمائة وأعلى من خريجي النظام الموحد فيما تم تخصيص اليوم الثاني لأبناء وأزواج أعضاء هيئة التدريس والهيئة الأكاديمية المساندة ومدرسي اللغات والعاملين في الجامعة إلى جانب الطلبة المتفوقين الحاصلين على نسبة 95 بالمائة وأعلى من خريجي النظام الموحد على أن يكون اليوم الأخير لجميع الفئات الراغبة في التسجيل من الساعة 9.30 صباحا إلى الواحدة ظهرا.



وأفادت بأنه يتعين على طلبة الثانوية الإنجليزية المتوقع تخرجهم والراغبين في الالتحاق بالجامعة مراجعة عمادة القبول خلال يومي عمل من تاريخ إعلان نتائجهم مصطحبين معهم شهاداتهم الأصلية. وأكدت أن الانسحاب من الجامعة أو إلغاء طلب الالتحاق يتم بواسطة الطالب شخصيا وليس ولي الأمر.