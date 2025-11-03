قال عضو اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، أنس العبدة، إن المجلس الجديد سيركز على القوانين الخدمية والاقتصادية لتحسين حياة المواطنين.



وأوضح العبدة أن نحو 800 قانون سار في سورية تسبب ضغطا كبيرا على المواطنين والوزارات وتحتاج إلى إعادة نظر للتعديل أو الإلغاء.



وأضاف العبدة في مقابلة مع قناة «الإخبارية» السورية الرسمية، أن القوانين والتشريعات تمرر وفق موافقة الأغلبية أو الثلثين عند الحاجة، مشيرا إلى أن المجلس سيعمل على إقرار قوانين تعزز الخدمات وتخفف الأعباء عن المواطنين.



وسيتبنى خلال شهر من بدء عمله نظاما داخليا جديدا، بعد خضوعه للمراجعة قبل اعتماده رسميا، بحسب العبدة.



وكانت اللجنة العليا للانتخابات أصدرت، السبت، النتائج النهائية لانتخابات أعضاء مجلس الشعب في دوائر الانتخابات المقررة في المحافظات السورية.



وقال المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات نوار نجمة، عبر حسابه على «إكس» ان مقاعد جزء من مناطق محافظات الرقة والحسكة، وكل مقاعد محافظ السويداء تبقى شاغرة لحين إجراء الانتخابات التكميلية.



وأكد أن موعد انعقاد الجلسة الأولى للمجلس يحدد بعد صدور أسماء الثلث الأخير الذي يعينه الرئيس السوري أحمد الشرع، حسب نص الإعلان الدستوري.



المتحدث نوار نجمة، قال في مؤتمر صحافي، إن القوى التي تسيطر على الحسكة والرقة والسويداء هي التي تمنع إجراء الانتخابات فيها، في اشارة إلى قوات سوريا الديموقراطية «قسد» الكردية، والجماعات المسلحة الموالية لشيخ العقل حكمت الهجري.