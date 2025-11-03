جدد الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر موقفه بمقاطعة الانتخابات البرلمانية التي ستجرى الأسبوع المقبل.



وقال الصدر، في تغريدة على حسابه الرسمي بمنصة «إكس»: «أعلم علم اليقين أن قرار المقاطعة صعب ومستصعب على الكثيرين لكن الوطن أغلى من أن يباع..».



ومن المنتظر انتخاب برلمان جديد مكون من 329 نائبا للسنوات الأربع المقبلة.



ويعد التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر أبرز الغائبين عن هذه الانتخابات بعدما قرر سابقا مقاطعة الانتخابات بعدم الترشح والمشاركة في الاقتراع.



وجاء إعلان الزعيم الصدر بعد يوم من إعلان وزارة الداخلية العراقية عدم تطبيق إجراءات الحظر الشامل أو الجزئي للتجوال خلال الانتخابات البرلمانية التي ستجري في 11 الجاري.



وأوضح مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العراقية، العميد مقداد ميري أن «عدد الضباط المشاركين في تأمين المراكز الانتخابية يبلغ 9932 ضابطا، فيما يبلغ عدد المنتسبين المشتركين في تأمين العملية الانتخابية 185 ألفا و162 منتسبا».



وأكد الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بتأمين العملية الانتخابية في 7047 مركزا انتخابيا في الاقتراع العام ونحو 598 مركزا للتصويت الخاص بالقوات الأمنية والعسكرية.