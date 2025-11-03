

عبدالعزيز جاسم



خاض الفريق الأول لكرة القدم في نادي القادسية أول تدريباته مساء أمس على ستاد مدينة خليفة الرياضية في العاصمة البحرينية المنامة، وذلك استعدادا لمواجهة سترة البحريني غدا في الجولة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الثالثة بدوري أبطال الخليج.



وغاب عن الفريق المهاجم الليبي محمد صولة الذي لم يغادر مع بعثة الأصفر بسبب عقوبة إدارية مفروضة عليه من النادي لما بدر منه في مباراة السالمية بالجولة السادسة من دوري زين الممتاز، ما تسبب في إيقافه 8 مباريات بقرار من لجنة الانضباط باتحاد الكرة مع عقوبة الطرد مباراتين ليصبح المجموع 10 مباريات، ما يعني عدم مشاركته مع الفريق محليا لنصف الموسم تقريبا وهو ما سيعجل برحيله إن تفاهم اللاعب مع إدارة النادي على فسخ العقد بالتراضي.



وضمت قائمة القادسية كلا من: علي جراغ، راكان السعيد، حميد القلاف، عبدالعزيز عابدين، معاذ الظفيري، راشد الدوسري، خالد صباح، عيد الرشيدي، محمد الشريفي، سفيان بوشار، عبدالله العوضي، بدر المطوع، عذبی شهاب، أحمد بودي، فيكتور لكحل، محمد العمران، فاضل الصراف، جاسم المطر، تركي اليوسف، خالد إبراهيم، محمود كهربا، عبدالرحمن الظفيري، طلال الفاضل نيسكينز كيبانو.