

مبارك الخالدي



تنطلق مساء اليوم منافسات الجولة السابعة، وختام القسم الأول من بطولة دوري زين للدرجة الاولى لكرة القدم بإقامة أربع مباريات، حيث يلتقي على ستاد الصداقة والسلام اليرموك المتصدر



بـ 15 نقطة مع وصيفه الساحل الذي يمتلك 14 نقطة، وتقام المباراة في الساعة 7:45، وفي نفس التوقيت يشهد ستاد نادي الشباب بالأحمدي المواجهة التي تجمع فريقي الصليبخات برصيد 12 نقطة مع الجزيرة بـ 10 نقاط، وعلى ستاد ناصر العصيمي يلتقي فريق برقان بـ 8 نقاط مع فريق سبورتي بلا رصيد من النقاط، وذلك في الـ 5:30، وفي نفس التوقيت يشهد ستاد محمد الحمد اللقاء الذي يجمع فريقي خيطان برصيد 7 نقاط مع فريق الشامية بـ 3 نقاط.