توج نجم مركز الجون للفروسية، الفارس يوسف النعيمي على صهوة الجواد «همر» بلقب الجولة الأولى من النسخة الخامسة لبطولة دوري اتحاد الفروسية التي أقيمت في مركز الكويت للفروسية بمنطقة صبحان، بمشاركة فرسان من جميع الأندية المحلية.



ففي شوط الجائزة الكبرى على ارتفاع 140سم، نجح النعيمي في تحقيق أسرع زمن 42.44 ثانية دون نقاط جزاء في جولة التمايز، بعد منافسة قوية مع الفرسان تشانينج (42.74) وعبدالله الروضان (43.45) وفواز السبيعي وراكان الحساوي وستيفن دانيلز.



وفاز عامر الشطي بالمركز الأول في الجائزة المتوسطة على ارتفاع 130سم، فيما فاز محمد الشمري بالجائزة الصغرى على ارتفاع 120سم.



وشهدت منافسات اليوم الأول فوز نجم نادي الصيد خالد الخبيزي بالجائزة الكبرى على ارتفاع 135سم، فيما فاز غازي الفليج بصدارة الجائزة المتوسطة على ارتفاع 125سم. ونجح عمار عسكر في الفوز بصدارة شوط الـ 115سم.



وترأست لجنة الحكام في البطولة، الحكمة الكويتية الدولية رغد وليد الدبوس، وضمت اللجنة كلا من لمى عبدالعال وابتسام العاروري ووليد الجاسم وتولى سيمون تارانت تصميم المسلك، وساعده عبدالله المهنا، وحكام الساحة كل من د.يحيى الهدبان وعلي الرفاعي وبدر الهيفي.