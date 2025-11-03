Note: English translation is not 100% accurate
لصالح الهيئة العامة للصناعة في دعوى مدير الهيئة بصفته ضد الشركة وفقاً لإفصاحها على موقع البورصة أمس
حكم قضائي ضد «أجيليتي» بإنهاء عقد تخصيص مخازن الصليبية
3 نوفمبر 2025
المصدر : الأنباء
- إلزام «أجيليتي» بأن تؤدي 9.549 ملايين دينار لهيئة الصناعة مقابل انتفاع عن الفترة اللاحقة على انتهاء العلاقة التعاقدية من 24 أبريل 2022 حتى أكتوبر 2025
- إخلاء «أجيليتي» من القسيمة.. وإلزامها بتسليمها إلى «الصناعة» خالية من الشواغل
- انتهاء عقد تأجير القسيمة رقم 60 لتقديم خدمات التخزين والمؤرخ 2002/4/24
- رفض دعوى «أجيليتي» عن موقع توسعة «حرفية الصليبية».. وإفصاح الشركة: المحكمة حكمت برفض الدعوى الأصلية وانتهاء العقد في الدعوى الفرعية