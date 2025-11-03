إلزام «أجيليتي» بأن تؤدي 9.549 ملايين دينار لهيئة الصناعة مقابل انتفاع عن الفترة اللاحقة على انتهاء العلاقة التعاقدية من 24 أبريل 2022 حتى أكتوبر 2025

إخلاء «أجيليتي» من القسيمة.. وإلزامها بتسليمها إلى «الصناعة» خالية من الشواغل

انتهاء عقد تأجير القسيمة رقم 60 لتقديم خدمات التخزين والمؤرخ 2002/4/24