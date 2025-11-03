

حنان عبد المعبود



توّج النادي العلمي سلسلة إنجازاته الدولية بحصوله على الجائزة الكبرى لمعرض مصر الدولي للعلوم والتكنولوجيا 2025 «EISTF 2025»، إضافة إلى الفوز بميداليتين ذهبيتين وميدالية فضية وأخرى «برونزية»، وسط مشاركة واسعة ومنافسة قوية لوفود عربية وأجنبية شاركت في هذا المحفل العلمي الدولي البارز الذي اختتمت منافساته، بالمدينة التعليمية بمدينة 6 أكتوبر المصرية.



ويعد هذا الإنجاز العلمي الدولي إحدى ثمار فعاليات البرنامج الوطني لرعاية الباحثين والمبتكرين بالنادي العلمي بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ومشاركة طلبة الكويت دون المرحلة الجامعية في مسابقة الكويت للعلوم والهندسة التي يقيمها النادي سنويا، وتعتبر المسابقة العلمية الأكبر على مستوى الكويت والبوابة الوحيدة لطلبة الكويت المؤهلة للمشاركة في هذا المعرض الدولي المهم.



من جانبه، أعرب أمين عام النادي العلمي علي كاظم الجمعة عن فخره واعتزازه بالإنجازات المتتالية التي يحققها أبناء النادي في مختلف المحافل الدولية، مثمنا الإنجاز الذي حققه أبناء النادي العلمي الذين مثلوا الكويت في معرض مصر الدولي للعلوم والتكنولوجيا «EISTF 2025»، والفوز بجائزته الكبرى، إضافة إلى ميداليتين ذهبيتين وميدالية فضية وأخرى «برونزية».



وأوضح أن النادي العلمي تبنى منذ عدة سنوات برنامجا وطنيا شاملا تحت مسمى البرنامج الوطني لرعاية الباحثين والمبتكرين الشباب، الذي يضم العديد من الفعاليات أهمها، مسابقة الكويت للعلوم والهندسة، وتعتبر المسابقة العلمية الوحيدة في الكويت المؤهلة للمشاركة في معرض مصر الدولي للعلوم والتكنولوجيا، والمؤهلة أيضا للمشاركة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة «ISEF» الذي يقام سنويا في الولايات المتحدة الأميركية، ويعد الحدث العلمي الأكبر والأعرق على مستوى العالم للطلبة دون المرحلة الجامعية، مضيفا أن البرنامج الوطني لرعاية الباحثين والمبتكرين الشباب يأتي تحت مظلته برامج ومسابقات ومعارض وورش عمل تصب جميعها في اتجاه التدريب على مهارات البحث العلمي والابتكار.



وأكد الجمعة حرص النادي العلمي على التمثيل المشرف للكويت في معرض مصر الدولي للعلوم والتكنولوجيا منذ انطلاقة نسخته الأولى عام 2016، لافتا إلى أن النادي العلمي يشارك سنويا في هذا المحفل العلمي الدولي المهم من خلال ترشيحه لمجموعة من الطلبة المتأهلين من مسابقة الكويت للعلوم والهندسة التي تقام سنويا، وتعد إحدى الفعاليات الرئيسية للبرنامج الوطني لرعاية الباحثين والمبتكرين الشباب بالنادي.



بدوره، هنأ رئيس قطاع التنمية والبرامج التنافسية بالنادي العلمي د.محمد الصفار أبناء النادي العلمي المشاركين في المعرض لتحقيقهم هذا الإنجاز الدولي وفوزهم المستحق، مضيفا أن مشاركة النادي العلمي ممثلا لدولة الكويت في معرض هذا العام تمثلت في 4 مشروعات وأبحاث علمية تقدم بها 7 طلاب وطالبات من المتأهلين من مسابقة الكويت للعلوم والهندسة 2025 التي تعد إحدى الفعاليات الرئيسية للبرنامج الوطني لرعاية الباحثــــين والمبتكرين الشبـاب.