

انطلاقا من حرص فنادق سانت ريجيس الكويت، شيراتون الكويت، وفوربوينتس شيراتون الكويت على المشاركة في الحملات العالمية التي تعنى بسلامة وصحة المجتمع وبمناسبة شهر التوعية العالمي بسرطان الثدي أطلقت مجموعة الفنادق حملة امتدت على مدار شهر كامل بهدف رفع مستوى الوعي حول سرطان الثدي وتسليط الضوء على أهمية تمكين موظفي الفندق والضيوف من المعلومات الحيوية المتعلقة بالوقاية والكشف المبكر.



وخلال شهر أكتوبر، ازدانت واجهات المجمع الفندقي باللون الوردي في مشهد يعكس التزام الصرح الفندقي بالمشاركة في الحملة العالمية، وشكل هذا العرض البصري اللافت، الذي أضاء أفق مدينة الكويت، رسالة للأمل والتضامن والدعم لكل من تأثر بهذا المرض، مع تأكيد التفاني في تعزيز الصحة والعافية.



وشكلت الندوات التوعوية التي نظمت خصيصا للموظفين إحدى الركائز الأساسية للحملة، حيث تناولت أهم المعلومات حول أعراض سرطان الثدي وطرق الوقاية منه وأهمية الفحص المبكر وخطط العلاج. وتعكس هذه الخطوة التزام الفنادق بالحفاظ على صحة وسلامة موظفيها، وتشديدها على أهمية اتباع أسلوب حياة صحي ومتوازن.



وفي بادرة تضامنية، ارتدى موظفو الفنادق الثلاثة الأشرطة الوردية طوال شهر أكتوبر وتم توزيع نشرات توعوية تحتوي على معلومات أساسية حول المرض وطرق الوقاية بالإضافة لتقديم لفتة رمزية لضيوف الفنادق مصممة خصيصا للحملة واختتمت فعاليات الشهر بإطلاق البالونات الوردية، وهو حدث رمزي اعتادت الفنادق تنظيمه سنويا.



وجددت الإدارة التنفيذية لفنادق سانت ريجيس الكويت، شيراتون الكويت، وفوربوينتس شيراتون الكويت التزامها الراسخ بالحفاظ على صحة وسلامة موظفيها وتعزيز ثقافة الوعي والممارسات الصحية الوقائية، مؤكدة حرصها على أن تكون نموذجا يحتذى به في مجال العافية والصحة. وتبقى هذه المبادرة شاهدا على مسؤوليتها الاجتماعية وحرصها على إحداث أثر إيجابي في حياة موظفيها والمجتمع ككل.