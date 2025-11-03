عبدالحميد الخطيب



«أمور عائلية».. مسلسل درامي جديد يجري التحضير له حاليا تمهيدا لعرضه رمضان المقبل، ويجمع الثلاثي الناجح الكاتب فهد العليوة الذي يتولى مهمة التأليف، والفنان عبدالله بوشهري كمنتج إلى جانب التمثيل، وتشارك في البطولة الفنانة شجون مع نخبة من النجوم.



وفي هذا الصدد، أوضح عبدالله بوشهري أن هذه التجربة تعد المرة الأولى التي يجمع فيها بين التمثيل والإنتاج في عمل واحد، لافتا إلى أنه سبق أن أنتج أعمالا درامية ناجحة مثل «ولد أمه» و«فعل ماض» وغيرهما، لكنه كان يكتفي بالإنتاج فقط، مشيرا إلى أن «أمور عائلية» عمل يعتمد على البطولة الجماعية، وهو مكون من 30 حلقة، ويضم خطوطا درامية متشابكة وأحداثا إنسانية واجتماعية تلامس الواقع.



من جانب آخر، وحول تكرار تعاونه مع الكاتب فهد العليوة والفنانة شجون، وكذلك مع شقيقه محمود في عدد من الأعمال السابقة، وهل لديه «شلة» معينة بالوسط الفني، أوضح عبدالله، في تصريحات تلفزيونية: «أنا مسوي «تيم ورك» وليس «شلة»، وفي كل عمل أنتجه نختار تشكيلة تتناسب مع متطلبات المؤلف والمخرج، أنا لا اجامل ابدا في شغلي، وعلى الرغم من أنني أقوم بالإنتاج اذا لم يكن الدور مناسبا لي فلن أشارك».