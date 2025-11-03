أحمد الفضلي



يواصل الفنان جمال الردهان تصوير مشاهده الخاصة بأحدث تجاربه الفنية على مستوى الأعمال التلفزيونية، والمتمثلة بالمسلسل الدرامي الاجتماعي «غلط بنات» الذي يصور حاليا في الكويت ويشهد مشاركة عدد كبير من الفنانين في الدراما الكويتية والخليجية.



يجسد جمال الردهان في المسلسل دور البطولة الذي سيعرض في رمضان وتتمحور فكرته حول المشاكل التي تتعرض لها الأسر في المجتمع الكويتي بشكل خاص والمجتمعات الخليجية بشكل عام والتي غالبا ما تكون ناتجة عن بعض الأخطاء التي يرتكبها بناتهم من مختلف الأعمار، حيث يرصد العمل العديد من القضايا ويتم تناولها بشكل درامي من خلال أحداث متسلسلة على امتداد 30 حلقة.



والعمل يجمع الردهان بالكاتبة جميلة جمعة والمخرج سائد الهواري وعدد كبير من الفنانين، منهم الفنانة إلهام الفضالة، وعبدالله بهمن، وحصة النبهان، ومن البحرين شيلاء سبت، وفي الشرقاوي، وآخرون.