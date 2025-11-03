







بيروت - بولين فاضل



بعد مشاركة لسنوات متتالية في الموسم الدرامي خلال شهر رمضان المبارك، تغيب الممثلة دانييلا رحمة عن الموسم المقبل ليس لعدم وفرة في العروض أو عدم الرضا عنها، وإنما للتفرغ لحدث من نوع آخر هو حدث الأمومة الذي تنتظر إتمامه بداية العام المقبل.



وتؤكد دانييلا أنها تعيش اليوم تجربة فريدة من نوعها وهي تشعر بسعادة عارمة، لكنها في الوقت نفسه لن تفوت فرصة متابعة ما سيعرض من مسلسلات في الشهر الفضيل بقدر ما سيسمح لها وقتها. وقالت إنها ستتابع الجميع وهي متحمسة لمشاهدة مسلسل نادين نسيب نجيم وظافر العابدين، إضافة إلى مسلسل تيم حسن ونور علي، ومسلسل قصي خولي وأعمال كثيرة أخرى.



ولفتت دانييلا إلى أنها منشغلة هذه الفترة ببعض الرحلات خارج لبنان تحضر من خلالها لمولودها الجديد.