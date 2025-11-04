

تشكّل رحلة بايرن ميونيخ إلى ملعب حامل اللقب باريس سان جرمان في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، اختبارا لتحديد موقعه بين نخبة القارة هذا الموسم، فيما يصطدم ريال مدريد، حامل الرقم القياسي في المسابقة، مع مضيفه ليفربول الإنجليزي.



حقق بايرن الفوز في 15 مباراة في مختلق المسابقات، مسجلا رقما قياسيا لأفضل بداية موسم في البطولات الخمس الكبرى. لكن مواجهة بطل أوروبا على أرضه ستمنح العملاق البافاري فهما أوضح لمستواه الحقيقي.



كما تغلب بايرن على الفرق التي تحتل المراكز من الثاني إلى الخامس في ترتيب الدوري الألماني. نجح المدرب البلجيكي فنسان كومباني في جعل بايرن يتألق في جميع الخطوط، لكن النجم الأبرز بلا شك كان الهداف هاري كين. فبعد أن أحرز أول لقب له في الموسم الماضي مع تتويج بايرن بالبوندسليغا، ارتقى قائد منتخب إنجلترا إلى مستوى أعلى هذا الموسم.



سجل كين 22 هدفا في 15 مباراة في جميع المسابقات، وكان تأثيره حاسما خصوصا في ظل غياب صانع اللعب جمال موسيالا المصاب لستة أشهر. وتوج الفريق المملوك لقطر بلقبه الأول في دوري الأبطال، بعد فوزه الساحق على إنتر. ورغم أن صدارة سان جرمان للدوري الفرنسي لم تكن معبدة بالورود هذا الموسم، إذ يبتعد بنقطتين فقط عن مرسيليا ولنس، إلا أنه احتفظ بأفضل عروضه للمنافسة الأوروبية. حقق ثلاثة انتصارات ليتقدم بفارق الأهداف المسجلة عن بايرن، وبنفس عدد نقاط إنتر وأرسنال وريال مدريد.



ويعود شابي ألونسو، مدرب ريال مدريد، إلى ملعب أنفيلد لمواجهة فريقه السابق ليفربول، بعد بداية شبه مثالية لمسيرته مع «الملكي».



في المقابل، يعاني ليفربول من تراجع في المستوى، إذ لم يحقق سوى انتصارين في آخر ثماني مباريات، بينما يعيش «ميرينغي» تحت قيادة ألونسو فترة مزدهرة. وكان ريال مدريد، المتوج بلقب دوري الأبطال 15 مرة قياسية، قد تغلب على غريمه برشلونة في الكلاسيكو نهاية الأسبوع الماضي في الليغا.



جاءت هزيمته الوحيدة هذا الموسم بنتيجة قاسية 2-5 في ديربي العاصمة أمام أتلتيكو مدريد. في المقابل، فاز ليفربول على أستون فيلا 2-0، ليضع فريق المدرب الهولندي أرنه سلوت حدا لسلسلة مخيبة من 4 هزائم متتالية في البريميرليغ، فصعد إلى المركز الثالث. وتفتتح الجولة بمباراة أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي بفارق ست نقاط عن أقرب منافسيه، مع مضيفه سلافيا براغ التشيكي، حيث سيحاول إبقاء رصيده خاليا من الهزائم والتعادلات.