تشهد مدينة نيويورك الأميركية الثلاثاء 4 الجاري انطلاق الانتخابات العامة لاختيار عمدة جديد وسط منافسة سياسية محتدمة وتحديات اقتصادية وقضايا اجتماعية ملحة في أكبر مدينة أميركية من ناحية عدد السكان.



ويخوض سباق الانتخابات ثلاثة مرشحين بارزين، وهم: الناشط الاشتراكي ومرشح الحزب الديموقراطي زهران ممداني، والحاكم السابق لولاية نيويورك المرشح المستقل أندرو كومو، ومرشح الحزب الجمهوري كورتس سليوا.



وانسحب العمدة الحالي إريك آدمز من السباق قبل أسابيع قليلة بعد أن واجه ضغوطا سياسية وانتقادات تتعلق بأدائه خلال ولايته الأولى. ويعد المرشح الديموقراطي ممداني ـ أول مسلم يتم ترشحيه لمنصب عمدة نيويورك ـ الأوفر حظا في الفوز بالانتخابات وفقا لآخر استطلاعات الرأي إذ أظهرت تقدمه على منافسيه بفارق يتراوح بين 15 و20%.



ويستفيد ممداني (33 عاما) من قاعدة دعم شبابية واسعة وتركيز حملته على قضايا العدالة الاجتماعية وتحسين الخدمات العامة وتعزيز الشفافية في إدارة شؤون المدينة.



أما المرشح الجمهوري سليوا فيخوض غمار الانتخابات مسلطا الضوء في حملته على ملف الجريمة والنظام العام، إذ يرى أن تحسين الأوضاع الأمنية في المدينة شرط أساسي لجذب الاستثمارات واستعادة ثقة السكان والسياح.



وفي المناظرات الانتخابية الأخيرة بين المرشحين الثلاثة شكلت قضايا: الإسكان الميسر والنقل العام والرعاية الصحية وتباطؤ النمو الاقتصادي أبرز محاور النقاش.



بينما أظهر أحدث استطلاع للرأي أجرته جامعة كوينيبياك بولاية كونيتيكت في الفترة من 23 إلى 27 أكتوبر الماضي حصول ممداني على 43% من الأصوات يليه كومو بنسبة 33% ثم سليوا بنسبة 14%.



وكانت عملية التصويت المبكر للانتخابات بدأت في مختلف أنحاء مدينة نيويورك منذ 25 أكتوبر الماضي واستمرت حتى الثاني من نوفمبر الجاري.



وقد أدلى نحو 275 ألف ناخب من الناخبين الديمقراطيين بأصواتهم بالإضافة إلى نحو 46 ألف ناخب جمهوري ونحو 42 ألف ناخب غير منتمين لأي حزب وذلك خلال الأيام الخمسة الأولى من التصويت المبكر وفق بيانات مجلس الانتخابات في نيويورك.



ويشرف مجلس الانتخابات في المدينة على تنظيم عملية التصويت التي تشمل أكثر من 1200 مركز اقتراع موزعة على مختلف أحياء المدينة الخمسة.



وكثفت السلطات المحلية استعداداتها الأمنية واللوجستية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة إذ أعلنت شرطة نيويورك عن خطة انتشار موسعة تشمل مراكز الاقتراع والمناطق الحيوية في المدينة تحسبا لأي طارئ قد يرافق يوم التصويت.



وتعد انتخابات عمدة نيويورك من أبرز الاستحقاقات المحلية في الولايات المتحدة نظرا لما تتمتع به المدينة من ثقل اقتصادي وسياسي وثقافي واجتماعي.



ويقطن المدينة أكثر من ثمانية ملايين نسمة بميزانية سنوية تفوق 100 مليار دولار ما يجعل منصب العمدة أحد أكثر المناصب نفوذا على المستوى المحلي في الولايات المتحدة.