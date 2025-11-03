الدوحة- فريد عبدالباقي

انطلقت اليوم الإثنين منافسات بطولة كأس العالم تحت 17 عاماً قطر 2025 على ملاعب أكاديمية أسباير في الدوحة، حيث شهد اليوم الافتتاحي بداية متفاوتة للمنتخبات العربية المشاركة في البطولة، حيث كانت تونس الاستثناء الوحيد بفوزها الكبير على فيجي، بينما تعادلت الإمارات مع كوستاريكا، وخسر منتخب قطر أمام إيطاليا والمغرب أمام اليابان.

استهل منتخب قطر للناشئين مشواره في المونديال بالخسارة أمام المنتخب الإيطالي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب منصور مفتاح بأكاديمية أسباير، وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب إيناسيو في الدقيقة 19 من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء، ليمنح منتخب بلاده أول ثلاث نقاط في البطولة، وفي ذات المجموعة فازت جنوب إفريقيا على منتخب بوليفيا 3-1.

وفي المجموعة الثالثة، خرج منتخب الإمارات بنتيجة إيجابية بعد تعادله مع كوستاريكا 1-1، في مباراة متكافئة من الطرفين حيث تقدم "الأبيض" عن طريق مايد عادل، قبل أن يدرك نايك بينيت التعادل لكوستاريكا، ليحصل كل فريق على نقطة في مستهل مشواره بالبطولة.

أما منتخب المغرب، فخسر مباراته الأولى أمام اليابان 0-2 في المجموعة الثانية، أحرزهما دييجو هيراشيما وتياجو سوجوشي، ولم يتمكن "أشبال الأطلس" من مجاراة سرعة المنتخب الياباني، رغم محاولاتهم في الشوط الثاني لتقليص الفارق.

وفي المقابل، قدم منتخب تونس عرضاً قوياً وحقق أكبر نتيجة في البطولة حتى الآن، بفوزه على منتخب فيجي بسداسية نظيفة في المباراة التي أقيمت ضمن المجموعة الرابعة.



سجل أهداف "نسور قرطاج" كل من وسيم سلامة (هدفان)، فادي طايشي (هدفان)، أنيس سعيدي، وسيف الدين حاج عبد الله.



وبهذا الفوز العريض تصدر منتخب تونس المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن الأرجنتين التي تغلبت على بلجيكا بنتيجة 3-2، فيما تذيلت فيجي الترتيب دون نقاط.

كما حققت البرتغال فوزاً كبيراً على منتخب كاليدونيا الجديدة 6-1، بينما انتهت مباراة السنغال وكرواتيا بالتعادل السلبي.

هذا، وتستكمل اليوم مباريات البطولة والتي تشهد 8 مواجهات حيث تلتقي كوت ديفوار مع سويسرا، والبرازيل مع الهندوراس، والمكسيك مع كوريا الجنوبية، وهايتي مع مصر، وألمانيا مع كولومبيا، وإنجلترا مع فنزويلا، وكوريا الشمالية مع السلفادور، وإندونيسيا مع زامبيا.