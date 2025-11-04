

في إطار التعاون المستمر بين المؤسسات والهيئات المحلية، استضاف الصندوق الكويتي للتنمية في مقره أمس وفدا من الطلبـة والطالبات الجامعيين في مجال الطاقة من مدينة فيينا في جمهورية النمسا، ضمن برنامج «الضيافة الديبلوماسية» الذي ينظمه معهد سعود الناصر الصباح الديبلوماسي الكويتي، وبالتعاون مع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوپيك)، وذلك بهدف التعريف بطبيعة عمل الصندوق ونشاطه في المجال الإنمائي.



وتم خلال الزيارة تقديم عرض تعريفي للوفد حول نشاط الصندوق الكويتي على مر العقود الماضية، حيث سلط كل من عبدالعزيز السميط مستشار هندسي مساعد، وخالد المرزوق من إدارة العمليات الضوء على مسيرة إنجازات الصندوق، منذ تأسيسه، في مجال العون الإنمائي على المستويين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى إسهاماته في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة حول العالم، والتي تعكس دوره المحوري في سياسة الكويت الخارجية.



كما قدما شرحا توضيحيا حول سياسة عمل الصندوق في تمويل مشاريع القطاعات الحيوية في الدول النامية، والآليات المتبعة عند تقديم طلبات القروض والمعونات الفنية من الدول المستفيدة والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى إدارة المنح المقدمة من الكويت إلى الدول الشقيقة والصديقة، والإجراءات القانونية المتبعة خلال مراحل تمويل المشاريـع من حيث الاتفاق، والتقييم، والتنفيـــــذ، والســــداد، والاستكمال.



علاوة على ذلك، تطرق السميط والمرزوق إلى نشاط الصندوق في تمويل المشاريع المتعلقة بقطاع الطاقة والتنمية المستدامة كتمويل مشاريع خضراء ومشاريع في قطاعات المياه والطاقة والنقل والزراعة في أكثر من 107 دول حول العالم، فضلا عن تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال من خلال توقيع الاتفاقيات مع منظمات الأمم المتحدة، إضافة إلى الربط الكهربائي الإقليمي كتمويل مشروع الربط الكهربائي مع جنوب العراق لتعزيز أمن الطاقة في المنطقة.