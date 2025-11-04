

نظمت السفارتان الأسترالية والكندية، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في الكويت AUK ومنصة «Playbook»، منتدى بعنوان «رؤى ذكية: المرأة والسلام والأمن»، بهدف مناقشة التقدم والتحديات والآفاق المستقبلية بعد مرور 25 عاما على اعتماد قرار مجلس الأمن التاريخي بشأن المرأة والسلام والأمن WPS.

وفي كلمتها الافتتاحية، قالت رئيسة الجامعة الأمريكية في الكويت د.روضة عواد: «بالنسبة لنا في الجامعة الأمريكية لا يعد هذا مجرد نقاش أكاديمي، بل هو تجسيد حقيقي لرسالة التعليم الأميركي القائم على الفنون والآداب الحرة الذي يربط المعرفة بالحياة، ويعمق الفهم، ويذكرنا بأن التعليم يمكن أن يكون قوة هادئة لكنها فاعلة في صناعة السلام».

وتضمن البرنامج عروضا بأسلوب «TED» قدمتها مجموعة من القيادات النسائية البارزة، من بينهن: السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب حقوق الإنسان، وزارة الخارجية، والسفيرة ميليسا كيلي سفيرة أستراليا لدى الكويت والسفيرة تارا شورواتر سفيرة كندا المعينة لدى الكويت، والشيخة فوز فهد الصباح مؤسسة ومديرة «خليجسك»، وطيبة الحميضي مؤسسة ومنتجة تنفيذية لمنصة «لي ولكم»، وديما أبو رشيد محاضرة أولى في علوم الكمبيوتر بالجامعة الأمريكية في الكويت، وسندس حسين خبيرة تقنية وذكاء اصطناعي ومؤسسة تطبيق «ثوبها» وهند الخترش مؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة «ليب»، ود.شريفة العدواني أستاذة مشاركة في العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية وندى درويش المديرة التنفيذية للعمليات في «PlayBook».



وألقت السفيرة الشيخة جواهر الدعيج الكلمة الرئيسية، التي استعرضت خلالها جهود الكويت في تعزيز مشاركة المرأة في الأجهزة الأمنية، ومشاركتها الفاعلة في المحافل الدولية المتعلقة بقضايا المرأة والسلام والأمن.

من جانبها، قالت السفيرة الأسترالية ميليسا كيلي: أجندة المرأة والسلام والأمن باتت أكثر أهمية من أي وقت مضى، إذ تتأثر النساء والفتيات بشكل غير متناسب بالنزاعات في ظل ارتفاع مستويات العنف وتحديات القانون الدولي لذا، من الضروري الحفاظ على الزخم العالمي لهذه الأجندة.

بدورها، قالت السفيرة تارا شورواتر سفيرة كندا المعينة لدى الكويت: في مجالات السلام والأمن والأعمال والصحة، وفي كل القطاعات، تكون النتائج أكثر استدامة عندما تكون المرأة جزءا فاعلا من صنع القرار. إن المساواة بين الجنسين ليست مسألة حقوق فقط، بل هي أساس للسلام والازدهار المستدام، وعندما تحصل النساء على صوت متساو ومقعد على طاولة الحوار، تصبح المجتمعات أكثر قوة وأمنا وعدلا.