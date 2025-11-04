

بشرى شعبان



أكدت الوكيل المساعد للرعاية والتنمية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية نادية العازمي حرص الوزارة على خدمة كتاب الله وتعليم الأبناء والنزلاء القرآن الكريم حفظا وتجويدا وتلاوة في قطاع الرعاية والتنمية الاجتماعية.



وكشفت في تصريح لـ«الأنباء» أن مشروع حلقات تحفيظ القرآن الكريم بدعم من الأمانة العامة للأوقاف والتي تأتي من ضمن الشراكة المجتمعية بين الجهات الحكومية بالدولة يخدم الفئات الخاصة في الدور الإيوائية من المسنين والأحداث والحضانة العائلية والمعاقين بخطة مدروسة تعتمد على الفئة العمرية والقدرات العقلية والاستيعابية.



وأضافت أنه لا يخفى على أحد دور مركز التوعية والإرشاد في ربط هذه الفئات بكتاب الله الكريم من خلال الأنشطة والبرامج واختيار الأئمة والمحفظين الأكفاء لتهيئة الأبناء والنزلاء للمشاركة في المسابقات القرآنية على مدار العام.



وختمت العازمي بتقدم بالشكر للأمانة العامة للأوقاف على دعمهم الدائم لقطاع الرعاية والتنمية الاجتماعية في مختلف المشاريع.