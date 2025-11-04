

دارين العلي



استضافت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أمس المنتدى الخليجي السابع لخدمات المشتركين في دول مجلس التعاون الخليجي، بحضور المسؤولين المعنيين في دول التعاون لبحث أبرز ما توصلت إليه هذه الجهات في خدمة مشتركي وزارات الكهرباء والماء في دول الخليج.



وفي كلمته الافتتاحية قال الوكيل المساعد لخدمة العملاء في الوزارة م.فلاح المطيري إن انعقاد المنتدى السابع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لقطاعي الكهرباء والماء، الذي تستضيفه الكويت، يأتي تجسيدا لمسيرة التعاون الخليجي المشرف، واستمرارا للنهج التكاملي الذي أرسى دعائمه القادة لإيمانهم بأهمية العمل الجماعي في تحقيق التنمية المستدامة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في دول مجلس التعاون. وأوضح أن المنتدى يشهد مشاركة نخبة من المختصين والمسؤولين والخبراء في مجالات الخدمات العامة، ما يعكس حرص دول المجلس على تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات في مجالي الكهرباء والماء، بوصفهما ركيزتين أساسيتين في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومؤشرين على تقدم الأمم وجودة الحياة فيها.



ولفت إلى أن خدمات الكهرباء والماء اليوم تعد مقياسا لتطور الأمم، وركيزة أساسية في تحقيق جودة الحياة، ودعامة رئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا على مسؤولية الجميع العمل بكل جد على تطوير هذه الخدمات بما يواكب المتغيرات المستقبلية، والابتكارات التقنية المتسارعة، خصوصا في مجالات التحول الرقمي.



وأكد أن المنتدى يمثل فرصة قيمة لتبادل التجارب الناجحة واستعراض الحلول المبتكرة التي تدعم التكامل الخليجي في مجالات الخدمات العامة، وتعزز التعاون بين المؤسسات المختصة في دول المجلس لتحقيق المنفعة المشتركة. وفي تصريح لها على هامش الافتتاح، قالت المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة م.فاطمة حيات، إن المنتدى الخليجي السابع لخدمات المشتركين ثمرة للتعاون المستمر بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال خدمات المشتركين، تحت مظلة لجنة الكهرباء والماء وخدمات المشتركين التابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون.



وأضافت أن المنتدى يعد حدثا خليجيا مميزا يجتمع فيه المختصون في مجالات خدمة العملاء من مختلف دول المجلس لتبادل الخبرات واستعراض التجارب الناجحة في تطوير خدمات المشتركين. وأوضحت حياة أن المنتدى يتناول هذا العام عددا من المحاور المهمة، من أبرزها التحول الرقمي في خدمات العملاء، مشيرة إلى أن دول المجلس تشهد تطورا كبيرا في هذا المجال من خلال استخدام العدادات الذكية وتطبيقات الهواتف الحديثة التي تمكن المشتركين من متابعة استهلاكهم ومعرفة أوقات الذروة بدقة.