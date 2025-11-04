أظهرت إحصائية إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل اليوم الثلاثاء، تداول 129 عقدا عقاريا خلال أسبوع بقيمة إجمالية بلغت حوالي 78 مليون دينار كويتي (نحو 257 مليون دولار أمريكي).

وقالت الإحصائية المنشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة عن تداولات الأسبوع (ما بين 26 و30 أكتوبر الماضي)، إن عقود العقار الخاص جاءت في الصدارة بـ94 عقارا بقيمة 40.5 مليون دينار (نحو 133.6 مليون دولار).

وأضافت أن عقود العقار الاستثماري حلت ثانيا بتداول 30 عقارا بقيمة 21 مليون دينار (نحو 69 مليون دولار) فيما شهد العقار التجاري تداول أربعة عقود بقيمة 14 مليون دينار (نحو 46 مليون دولار) في حين تم تداول عقار وحيد في (المخازن) بقيمة 2.7 مليون دينار (نحو تسعة ملايين دولار).

وحول التوزيع الجغرافي أوضحت الإحصائية أنه جرى تداول ستة عقود بالعقار الخاص وثلاثة عقود استثمارية وعقدين تجاريين في محافظة العاصمة فيما تم تداول 28 عقدا في (الخاص) و15 عقدا استثماريا وعقد وحيد (التجاري) في محافظة الأحمدي.

وأشارت إلى أن محافظة حولي شهدت تداول 20 عقارا خاصا وخمسة عقود استثمارية وعقد وحيد (تجاري) بينما تم تداول 19 عقدا في (الخاص) وثلاثة عقود استثمارية في محافظة مبارك الكبير في حين جرى تداول 12 عقارا خاصا في الجهراء وعقدين استثماريين فيما شهدت محافظة الفروانية تداول تسعة عقود في العقار الخاص وعقدين استثماريين وعقد وحيد في (المخازن).