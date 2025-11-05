

الدوحة - فريد عبدالباقي



يتطلع الريان القطري إلى الحفاظ على صدارة المجموعة الثانية عندما يستضيف نظيره الشباب السعودي في الـ 8 مساء اليوم على ستاد سحيم بن حمد بنادي قطر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال الخليج للأندية التي ينظمها اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم.



ويتصدر الريان ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، بعدما تعادل في الجولة الماضية مع النهضة العماني 1-1، وافتتح مشواره بفوز كبير على تضامن حضرموت اليمني 5-0، فيما يشهد نفس الدور لقاء آخر يجمع النهضة العماني بتضامن حضرموت.



ويعول المدرب البرتغالي أرتور جورج على مجموعة من أبرز لاعبيه للحفاظ على الصدارة ومواصلة النتائج الإيجابية، يتقدمهم هداف الدوري القطري الموسم الماضي روجر غيديش، إلى جانب مواطنيه غريغوري، وويسلي ريبيرو، وتياغو مينديز، إضافة إلى الحارس المتألق محمود أبوندى.



ويسعى الريان، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس بالدوري القطري، إلى ترك بصمته في البطولة الخليجية واستعادة أمجاد الكرة القطرية التي توجت بلقب وحيد في تاريخ البطولة عبر نادي السد عام 1991، بينما حل النادي العربي وصيفا في نسخة 1986، كما يأمل الفريق في مصالحة جماهيره بعد خسارته الأخيرة في الدوري القطري أمام السد 1-5.



في المقابل، يدخل الشباب السعودي المباراة بطموح تحقيق فوزه الأول في البطولة بعد أن جمع نقطة واحدة من مباراتين، إثر خسارته في الجولة الماضية أمام تضامن حضرموت اليمني 0-2، ويقود الفريق المدرب الإسباني إيمانويل الغواسيل، الذي يعتمد على كوكبة من اللاعبين البارزين، من بينهم البلجيكي يانيك كاراسكو، والبرازيلي كارلوس جونيور، إلى جانب أوناي هيرنانديز وجوش براونهيل وويسلي هوت.



وتضم المجموعة الثانية أندية الريان القطري والشباب السعودي والنهضة العماني وتضامن حضرموت اليمني، بينما تضم المجموعة الأولى القادسية وزاخو العراقي والعين الإماراتي وسترة البحريني.



ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي الذي يقام بنظام الذهاب والإياب. وتمنح جوائز مالية مجزية للفرق المشاركة، إذ يحصل البطل على 3 ملايين دولار، والوصيف على مليون دولار، إلى جانب 30 ألف دولار لكل ناد عن كل مباراة خارج أرضه، ومكافأة فوز بقيمة 30 ألف دولار.