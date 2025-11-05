

الدوحة - فريد عبدالباقي



حافظ نادي الهلال السعودي على صدارة دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، وذلك بعد أن حقق فوزا خارج أرضه على حساب الغرافة القطري 2-1، في المواجهة التي جرت مساء أول من أمس على ستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة، في إطار الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لمجموعة منطقة الغرب.



بادر الهلال بالتسجيل المبكر عن طريق قائده سالم الدوسري برأسية متقنة في الدقيقة التاسعة بعد تمريرة من جواو كانسلو، رغم غياب نجوم الغرافة ياسين براهيمي وخوسيلو للإصابة، حاول الفريق الرد بتسديدات من دياز وحمد، إلا أن حارس الهلال ياسين بونو وقف بالمرصاد لهم.



وعزز البرازيلي كايو سيزار تقدم الهلال في الدقيقة 67، قبل أن يحرز أيوب العلوي هدف تقليص الفارق في الوقت بدلا من الضائع، لكن ذلك لم يكن كافيا لمنع خسارة الغرافة.



هذا الفوز عزز من صدارة الهلال للمجموعة برصيد 12 نقطة بالعلامة الكاملة، بينما توقف رصيد الغرافة عند 3 نقاط.



وضمن المجموعة نفسها حقق الدحيل القطري فوزه الأول على حساب شباب الأهلي الإماراتي 4-1، خلال اللقاء الذي أقيم على ستاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل، افتتح أدميلسون جونيور التسجيل مبكرا في الدقيقة الثانية، قبل أن يضيف لاعب الدحيل بنجامين بوريغو الهدف الثاني في الدقيقة 39، ورد برونو بهدف لصالح شباب الأهلي في الدقيقة 41، لكن الجزائري عادل بولبينة والإسباني لويس ألبرتو عززا تقدم الدحيل في الشوط الثاني.



وبهذه النتيجة رفع الدحيل رصيده إلى 4 نقاط، بينما تلقى شباب الأهلي أول خسارة له ليبقى عند 7 نقاط.



وفي إيران، حقق فريق تراكتور فوزا صعبا على ضيفه الشرطة العراقي 1-0، على ملعبه، ليصل تراكتور إلى 8 نقاط، بينما ظل الشرطة عند نقطة واحدة بعد خسارته الثالثة على التوالي.



وفي مواجهة أخرى مثيرة خارج الديار، قلب الوحدة الإماراتي تأخره أمام ناساف كارشي الأوزبكي إلى فوز ثمين 2-1 على ملعب ناساف المركزي بقرشي، ليرفع الوحدة رصيده إلى 10 نقاط مواصلا سلسلة اللاخسارة التي وصلت إلى 26 مباراة في مختلف المسابقات.



هذا، ويحل النادي الأهلي القطري ضيفا على أركاداغ التركماني على ستاد أركاداغ، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية للنسخة الـ 21 لبطولة دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم، وفي ذات المجموعة، يستضيف الخالدية البحريني نظيره أنديجان الأوزبكي.



ويتطلع الأهلي الى المحافظة على صدارة المجموعة بعد أن حقق فوزه الأول في هذه البطولة القارية في الجولة الماضية على حساب مضيفه الخالدية البحريني 2-1 ليرفع رصيده إلى ست نقاط في الصدارة بفارق نقطة واحدة أمام الخالدية، وثلاث نقاط لأركاداغ ونقطتين لأنديجان.



من جانبه، يبحث فريق أركاداغ التركماني الفائز بلقب كأس التحدي الآسيوي الموسم الماضي المحافظة على آماله بالصعود للدور الثاني.