

أقال فيورنتينا، متذيل ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، مدربه ستيفانو بيولي من منصبه، بعد أقل من أربعة أشهر على تعيينه في يوليو الماضي.



وقالت إدارة النادي التوسكاني في بيان «إعفاء ستيفانو بيولي من مهام التدريب»، موضحة أنها أوكلت المهمة «مؤقتا» إلى دانييلي غالوبا.



ومنذ تولي بيولي المهمة، لم يحصد «الفيولا» سوى أربع نقاط من عشر مباريات في «سيري أ» (أربعة تعادلات وست هزائم)، وهي أسوأ حصيلة في تاريخ النادي في هذه المرحلة من الموسم.



ويعد بيولي ثالث مدرب يقال من منصبه في الدوري الإيطالي هذا الموسم، بعد الكرواتي إيغور تودور (يوفنتوس) والفرنسي باتريك فييرا (جنوى)، اللذين أقيلا خلال الأيام التسعة الماضية.