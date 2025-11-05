

سجل اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو سلة صعبة قبل صافرة النهاية، فقاد ميلووكي باكس إلى الفوز على مضيفه إنديانا بيسرز 117-115، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه).



تسلم أفضل لاعب في الدوري مرتين (2019 و2020) الكرة قبل 10 ثوان من نهاية اللقاء، تقدم داخل القوس مواجها المدافع أرون نيسميث، قبل أن يستدير ويتراجع إلى الخلف مسددا كرة بعيدة رغم المضايقة، ليحقق الفوز الصعب.



وأنهى يانيس، المتوج بلقب الدوري عام 2021 مع باكس، المباراة برصيد رائع بلغ 33 نقطة، و13 متابعة، و5 تمريرات حاسمة.



ويواجه بوسطن سلتيكس، بطل 2024، صعوبات في المنطقة الشرقية، إذ خسر على أرضه أمام يوتا جاز 103-105 بسلة من مسافة قريبة سجلها لاعب الارتكاز البوسني يوسف نوركيتش (11 نقطة، 11 متابعة) قبل أقل من ثانية على النهاية.



ويغيب عن سلتيكس نجمهم جايسون تايتوم بسبب تمزق في وتر أخيل تعرض له في الربيع، ما دفع الفريق إلى التخلي عن عدة لاعبين أساسيين هذا الصيف، والاعتماد بشكل رئيس على جايلن براون (36 نقطة).



ويملك الفريق حاليا 3 انتصارات مقابل 5 هزائم.



ولدى الفائز، سجل الشاب كيونتي جورج 31 نقطة والفنلندي لاوري ماركانن 20.



وعاد صانع ألعاب ممفيس غريزليز، جا مورانت، إلى الملاعب بعد مباراة واحدة من الإيقاف فرضها عليه فريقه بسبب سلوكه وتصريحاته اللاذعة تجاه الجهاز الفني عقب خسارة الأسبوع الماضي.



وسجل مورانت 18 نقطة و10 متابعات، لكن غريزليز انهار أمام الأداء الحاسم لكايد كانينغهام (33 نقطة، منها 19 في الربع الأخير)، ليحقق ديترويت بيستونز الفوز على مضيفه 114-106.



ورغم غياب ليبرون جيمس بسبب الإصابة، والسلوفيني لوكا دونتشيتش وأوستن ريفز للراحة، تمكن لوس أنجيليس ليكرز من الفوز خارج أرضه على بورتلاند ترايل بلايزرز 123-115.



وتألق اللاعبون الذين غالبا ما يكونون في الظل، وعلى رأسهم الياباني روي هاتشيمورا (28 نقطة)، دياندري أيتون (29 نقطة، 10 متابعات)، ونيك سميث جونيور (25 نقطة).



وشارك بروني، نجل ليبرون، 19 دقيقة سجل فيها 5 نقاط و6 تمريرات حاسمة.



أما جاره لوس أنجيليس كليبرز، فرغم تسجيل جيمس هاردن 29 نقطة وكواهي لينرد 27، خسر بفارق نقطة واحدة أمام اللعب الجماعي لضيفه ميامي هيت 119-120.