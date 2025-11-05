

وقعت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) ووكالة أنباء أسوشييتد برس الباكستانية (APP) أمس الثلاثاء اتفاقية تعاون في مجال التبادل الإعلامي وتطوير وتنمية التعاون بما يواكب التطورات في مجال تقنية المعلومات والتكنولوجيا لاسيما المستخدمة في صناعة المحتوى الإعلامي.



ووقع الاتفاقية من جانب وكالة (كونا) المدير العام بالتكليف محمد المناعي ومن وكالة (APP) المدير العام محمد عاصم خيتشي، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى البلاد د.ظفر إقبال في مقر (كونا).



وأكد المناعي في كلمة بهذه المناسبة أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الإعلامية بين الجانبين وتبادل المواد الإخبارية وتوسيع آفاق التعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات الإعلامية.



وقال إن الشراكات الإعلامية تمثل جسرا للتواصل وتبادل المعرفة وتسهم في دعم الرسالة الإعلامية الهادفة القائمة على المصداقية والمهنية، معربا عن تطلعه إلى أن تكون الاتفاقية بداية لشراكة مثمرة ومستدامة بين الجانبين.



من جهته، أكد المدير العام لوكالة الأنباء الباكستانية في كلمة مماثلة أهمية الاتفاقية في تعزيز التعاون بين الوكالتين بالمجال الإعلامي وتطوير مستقبل علاقات الصداقة القائمة بين البلدين في مختلف المجالات.



وأوضح خيتشي ان الاتفاقية تؤسس لمرحلة جديدة من العمل المشترك في تدريب وتطوير الموارد البشرية وتبادل الأخبار والتقارير والمعلومات والصور، كما أنها تسهم في استكشاف فرص جديدة للتعاون بين الجانبين في المجال الإعلامي وتحقيق المنفعة المتبادلة.



ويقدم الطرفان بموجب الاتفاقية التسهيلات اللازمة لمراسليهما أثناء قيامهم بواجباتهم في كلا البلدين والتعاون في نقل التطورات والأحداث بالبلدين وتغطية زيارات مسؤولي البلدين وتنسيق المواقف بالاجتماعات المشتركة.



وحضر توقيع الاتفاقية نائب المدير العام لقطاع التحرير في (كونا) عصام الغانم ورئيس التحرير بالتكليف محمد البحر ومدير مكتب المدير العام لمياء الفارسي ورئيس مكتب التنسيق والمتابعة شروق صادقي.