

الدوحة - فريد عبدالباقي



أوقعت قرعة بطولة كأس الخليج تحت 23 عاما لكرة القدم، التي أجريت أمس «عن بعد» في العاصمة القطرية الدوحة، منتخبنا الأولمبي في مجموعة قوية تضم كلا من قطر (المستضيف)، والسعودية، والبحرين.



وتقام البطولة في الدوحة خلال الفترة من 4 إلى 16 ديسمبر المقبل، بمشاركة 8 منتخبات خليجية، وزعت على مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الثانية منتخبات العراق والإمارات وعمان واليمن.



ويأمل منتخبنا الأولمبي في تقديم مستوى مميز واستعادة أمجاده في البطولات الخليجية، خاصة أنه يضم في صفوفه مجموعة من العناصر الواعدة التي تمثل مستقبل «الأزرق» في الاستحقاقات المقبلة.



وينتظر أن تشهد مواجهات المجموعة الأولى ندية كبيرة، نظرا لقوة المنتخبات المشاركة وتقارب مستوياتها، ما يجعل حظوظ التأهل إلى نصف النهائي مفتوحة أمام الجميع.



وقد أشرف على مراسم القرعة من إدارة المسابقات في اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم القطري حمد الهاجري، حيث قدم شرحا مفصلا عن نظام البطولة وآلية توزيع المنتخبات، إلى جانب عرض توضيحي لمراسم القرعة وخطواتها، مؤكدا أن البطولة ستقام بنظام المجموعتين، ويتأهل عن كل مجموعة المتصدر والوصيف، ليتقابل أول المجموعة الأولى مع ثاني الثانية، وأول الثانية مع ثاني الأولى في الدور نصف النهائي، على أن يلتقي الفائزان في المباراة النهائية.



وتأتي البطولة ضمن سلسلة من المسابقات التي ينظمها اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، إلى جانب بطولات المنتخبات الأولى والشباب والناشئين، إضافة إلى دوري أبطال الخليج للأندية الذي يقام بنظام الذهاب والإياب.