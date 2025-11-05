أعرب سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق أمس عن تطلعه بكل الحرص إلى دعم العلاقات مع إسبانيا وتقويتها لتشمل جميع النواحي السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، قائلا إن زيارته لإسبانيا تظهر متانة العلاقة التي تربط الشعب العماني بالشعب الإسباني.



جاء ذلك في كلمة ألقاها سلطان عمان أمام مجلس الشيوخ الإسباني في إطار زيارته الرسمية إلى مدريد التي تستمر ثلاثة أيام.



واستعرض السلطان هيثم بن طارق علاقات الصداقة التاريخية القائمة على الاحترام المتبادل والتعاون المثمر بين البلدين، لافتا إلى ان تلك الصداقة «أثبتت الأيام رسوخها فزادتها ثباتا مما أهلها لمزيد من التقدم».



وأضاف «إننا في سلطنة عمان وقد قطعنا أشواطا واضحة في مناحي الحياة لنتطلع إلى استمرار التعاون البناء مع بلادكم التي حققت قفزات واضحة من التقدم والازدهار»، مؤكدا أن هذه الزيارة تعد فرصة لبحث أوجه التعاون المستقبلي على المستويين الحكومي والخاص بما يحقق مصلحة الشعبين.



بدوره، رحب رئيس مجلس الشيوخ الإسباني بيدرو رولان بالسلطان هيثم قائلا إن زيارة السلطان إلى إسبانيا علامة فارقة تمثل بداية لمرحلة جديدة في العلاقات التاريخية بين البلدين.



وأكد رولان حرص إسبانيا على مواصلة تعميق العلاقات الثنائية مع مسقط والنهوض بها في مختلف المجالات إلى جانب مواصلة تنمية العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي في المجالات الديبلوماسية والاقتصادية والتجارية والثقافية.



وأشاد بعلاقات الصداقة بين البلدين اللذين حافظا على العلاقات الديبلوماسية لأكثر من 50 عاما، مشيرا إلى أن إسبانيا واحدة من الدول الأوروبية التي لديها سفارة دائمة في مسقط منذ عام 2004.



ووقع سلطان عمان في هذه المناسبة بسجل كبار الزوار في مجلس الشيوخ، كما قلده رئيسا مجلسي البرلمان الإسباني ميداليتي المجلسين تعبيرا عن ترحيبهما واعتزازهما بهذه الزيارة.



وخلال الزيارة، أقام وعقيلته الملكة ليتيثيا مراسم استقبال رسمية للسلطان هيثم بن طارق والوفد الرفيع المرافق له تبعها لقاء ودي قصير بين المسؤولين.