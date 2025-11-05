أعلنت جامعة الكويت ممثلة بكلية العلوم الحياتية عن تنظيمها المؤتمر الدولي الرابع للعلوم الحياتية يومي 11 و12 الجاري ليكون منصة علمية دولية تجمع الباحثين والخبراء وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم.



وقالت الجامعة، في بيان صحافي اليوم الثلاثاء، إن المؤتمر يعكس التزام جامعة الكويت بدورها الريادي في تعزيز البحث العلمي والابتكار وترسيخ مكانة الكويت كمركز علمي إقليمي رائد، فضلا عن فتحه آفاقا جديدة للتعاون وتبادل الخبرات في مجالات العلوم الحياتية.



وأفادت بأن المؤتمر سيعقد في مركز المؤتمرات بمدينة صباح السالم الجامعية، حيث سيتناول أربعة مسارات رئيسية هي العلوم البيئية وعلوم اضطرابات التواصل وعلوم الغذاء والتغذية وعلوم المعلومات والذكاء الاصطناعي.



وأشارت إلى أن المؤتمر سيستضيف 14 متحدثا دوليا من الكويت والولايات المتحدة الأميركية وكندا والمملكة المتحدة والصين وقطر والأردن إلى جانب عقد ورشتين تدريبيتين ونحو 70 عرضا شفهيا وما يقارب 50 ملصقا علميا تم اختيارها من بين المقترحات المقدمة من 20 دولة حول العالم.



ودعا القائم بأعمال عميد كلية العلوم الحياتية د.أحمد اللافي ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر د.قاسم صالح وفق البيان بدعوة كل المهتمين للحضور سواء من الجامعة أو خارجها وذلك للاستفادة وتبادل الخبرات والتجارب.