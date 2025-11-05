آلاء خليفة



برعاية وحضور مدير جامعة عبدالله السالم د. منى سليمان الأحمد، افتتحت أعمال ورشة «الملكية الفكرية وتبادل المعرفة وتسويق الابتكار»، التي تنظمها الجامعة بالتعاون مع Oxentia ـ الذراع الابتكارية لجامعة أكسفورد، وذلك في حرم الجامعة بالخالدية، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والباحثين والخبراء من داخل الكويت وخارجها.



في كلمتها الافتتاحية، رحبت د. منى سليمان الأحمد بالحضور، مؤكدة أن هذه الورشة تأتي في إطار توجه جامعة عبدالله السالم نحو بناء منظومة وطنية مستدامة للابتكار ونقل التكنولوجيا، وتعزيز مساهمة الجامعة في دعم الاقتصاد المعرفي وربط البحث العلمي بالتنمية الصناعية والمجتمعية.



وأوضحت أن التعاون مع Oxentia يمثل خطوة استراتيجية نحو تأسيس مركز جامعة عبدالله السالم للابتكار ونقل التكنولوجيا الذي سيسهم في تمكين الباحثين والمبدعين من تحويل أفكارهم إلى ابتكارات ذات أثر وطني واقتصادي ملموس.



وتركز الورشة التي ينظمها قطاع التخطيط والتميز المؤسسي والابتكار ـ الممتدة على مدى يومين ـ على تطوير القدرات في مجالات حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع، ونقل التكنولوجيا، واتفاقيات الترخيص، ونماذج الأعمال التجارية، من خلال جلسات تفاعلية يقدمها خبراء من جامعة أكسفورد وOxentia.



كما تسعى الورشة إلى تحليل منظومة الابتكار في دولة الكويت وتحديد فرص التعاون بين الجامعات والقطاعين العام والخاص بما يعزز الاستثمار في البحث العلمي.