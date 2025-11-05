استقبل محافظ الأحمدي الشيخ حمود الجابر، بمكتبه في ديوان عام محافظة الأحمدي سفير الولايات المتحدة المكسيكية لدى الكويت السفير إدوارد باتريسيو بينيا هالر، حيث جرى التعارف وتبادل الأحاديث الودية التي تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في جميع المجالات، كما رحب المحافظ بالسفير، متمنيا له التوفيق في مهام عمله والدفع بعلاقات البلدين إلى آفاق أرحب.



من جهته، أعرب السفير إدوارد باتريسيو بينيا هالر عن سعادته وامتنانه لحفاوة الاستقبال، مثمنا الرعاية البالغة التي تحظى بها البعثة الديبلوماسية ومواطني الولايات المتحدة المكسيكية على الصعيدين الرسمي والشعبي في بلدهم الكويت.