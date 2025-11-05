تعهد وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث أمس بالتعاون بشكل وثيق مع وزارتي الخارجية والطاقة الكوريتين الجنوبيتين بشأن خطة سيئول لتأمين غواصات تعمل بالطاقة النووية.



وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أن ذلك جاء خلال مؤتمر صحافي مشترك عقب المحادثات الأمنية السنوية مع نظيره الكوري الجنوبي آن غيو بيك بعد أن طلب الرئيس لي جاي ميونغ من نظيره الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي السماح لسيئول بتأمين الوقود للغواصات التي تعمل بالطاقة النووية.



وأوضح هيغسيث أن الرئيس الأميركي وافق لسيئول لبناء غواصات تعمل بالطاقة النووية في حوض بناء سفن أميركي مملوك لشركة «هانهوا أوشن» الكورية الجنوبية.



وأضاف أن الوزيرين ناقشا خطوات عملية لتحديث التحالف مرحبا بتعهد آن بزيادة الإنفاق الدفاعي وإجراء استثمارات أكبر لتعزيز القدرات العسكرية لكوريا الجنوبية.



وكان الوزيران قد عقدا المحادثات الأمنية السنوية بعنوان «الاجتماع الاستشاري الأمني» أمس الذي يمثل أول اجتماع استشاري لهما منذ توليهما منصبيهما في وقت سابق من هذا العام.