ظفرت الكويت بـ 5 ميداليات متنوعة بواقع ذهبيتين وفضيتين وبرونزية في مسابقتي «تراب 50 طبقا» للرجال والسيدات، وذلك ضمن منافسات بطولة الكويت الآسيوية للرماية، التي يستضيفها مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي حتى 8 الجاري.



وسيطر أبطال منتخبنا الوطني لرماية التراب على المراكز الـ 3 الأولى في ختام مسابقة التراب للرجال، حيث حقق عبدالرحمن الفيحان الميدالية الذهبية، تبعه طلال الرشيدي في المركز الثاني فيما كانت الميدالية البرونزية من نصيب خالد المضف، وفي فئة السيدات، حققت سارة الحوال الميدالية الذهبية، ثم شهد الحوال بالمركز الثاني أما المركز الثالث فكان من نصيب القطرية ميثاء البنعلي.



وقام بتتويج الأبطال رئيس الاتحاد الآسيوي للرماية الشيخ سلمان الحمود، ورئيس الاتحاد الدولي للرماية الإيطالي لوشيانو روسي، ورئيس الاتحادين الكويتي والعربي م.دعيج خلف العتيبي، ونائب رئيس الاتحاد الكويتي للرماية الشيخ صباح سلمان الحمود، وأمين عام الاتحادين الكويتي والعربي للرماية، ومدير البطولة عبيد العصيمي، وعدد من رؤساء الوفود.



وبهذه المناسبة، هنأ عبيد العصيمي القيادة السياسية بالإنجار الذي حققه أبطالنا بفضل دعمهم غير المحدود لرياضة الرماية الكويتية، والتي كان لها أكبر الأثر في تحقيق الإنجازات تباعا، مضيفا أن ما تحقق جاء ببذل المزيد من الجهد من أبطالنا، وتوفير جميع الإمكانات لهم، خلال استعداداتهم سواء في المعسكرات الخارجية، أو التدريبات التي تجرى لهم في الكويت.



إلى ذلك، تنطلق اليوم الأربعاء، مسابقتا «سكيت 50 طبقا» للرجال والسيدات.