بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة إلى الملك توبو السادس ملك مملكة تونغا الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولمملكة تونغا وشعبها الصديق كل التقدم والنماء.



من جانب آخر وبحضور سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، حفظه الله، أقام سمو الشيخ د.محمد الصباح مأدبة عشاء على شرف رئيس مجلس أمناء مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود وأعضاء مجلس أمناء المركز ‏حضرها الشيوخ والوزراء، وعدد من السفراء والأكاديميين ورجال الأعمال وذلك في ديوان قصر المسيلة.