قضى ما لا يقل عن 26 شخصا ونزح مئات الآلاف جراء الأمطار الغزيرة الناجمة عن إعصار «كالمايغي»، والتي غمرت مساحات واسعة من وسط الفلبين أمس.



وأغرقت المياه بلدات بأكملها في جزيرة سيبو، فيما أظهرت مقاطع فيديو سيارات وشاحنات، وحتى حاويات شحن ضخمة تجرفها مياه الفيضانات الموحلة. وقال نائب مدير الدفاع المدني رافايليتو أليخاندرو لوكالة فرانس برس عبر الهاتف إن 21 شخصا تأكد مصرعهم في سيبو وحدها، مشيرا إلى أن عدد القتلى جراء العاصفة بلغ حاليا 26 شخصا. وتابع «استنادا إلى المعلومات المتوافرة لدينا قضى معظمهم غرقا».



وقال خبير الأرصاد الجوية شارماغن فاريلا، لوكالة فرانس برس إنه خلال الساعات الأربع والعشرين التي سبقت وصول «كالمايغي»، غمرت المنطقة المحيطة بمدينة سيبو كمية من الأمطار بلغت 183 ملم، وهو رقم يفوق بكثير المتوسط الشهري البالغ 131 ملم.