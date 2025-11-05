أكد مندوبنا الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير طلال المطيري أهمية تعزيز الشراكة العربية ـ الأوروبية لمواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي يشهدها النظام الدولي، داعيا إلى توسيع مجالات التعاون المشترك بين الجانبين.



جاء ذلك في تصريح عبر الهاتف أدلى به السفير المطيري لـ«كونا» عقب مشاركته في الاجتماع العاشر بين المندوبين الدائمين وسفراء اللجنة السياسية والأمنية في الاتحاد الأوروبي المنعقد في بروكسل.



وأوضح السفير المطيري أن عقد الاجتماع العاشر بعد انقطاع دام ما يقارب ثلاث سنوات يؤكد حرص الجانبين العربي والأوروبي على استمرار نسق التعاون بينهما وتعزيز التنسيق السياسي لمواجهة التحديات المطروحة على الساحة الدولية.



وأضاف أن الاجتماع وفر منصة للتشاور وتبادل وجهات النظر تجاه العديد من القضايا التي تهم الطرفين، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والتطورات الأخيرة في سورية واليمن والسودان ولبنان والأزمة الأوكرانية.



وشدد على دعم الكويت الدائم لكل الآليات والمنصات المشتركة بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي وذلك لترابط المصالح وتماثل التحديات التي يواجهها الطرفان وحرصا منها على دفع مسار الشراكة العربية الأوروبية إلى آفاق أرحب.



وفي السياق ذاته، أكد السفير المطيري خلال كلمة دولة الكويت أمام الاجتماع اهتمام الدول العربية البالغ بعمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) للشعب الفلسطيني الذي يتعرض منذ 1948 لانتهاكات ممنهجة تخالف جميع المواثيق والاتفاقيات ذات الصلة بحقوق الإنسان.