

قدم عضو المجلس البلدي د.حسن كمال سؤالا عن الإعلانات الإلكترونية في لائحة الإعلانات. وقال د.كمال في سؤاله: صدر القرار الوزاري بشأن لائحة الإعلانات في 28/12/2023 بعد موافقة المجلس البلدي على التعديلات التي تم تقديمها من الجهاز التنفيذي في البلدية واشتملت اللائحة على بنود خاصة للإعلانات التلفزيونية والإلكترونية، مع العلم بأن البلدية رخصت لبعض الإعلانات الإلكترونية قبل صدور اللائحة المعدلة، ولوحظ انتشار الإعلانات الإلكترونية بشكل لافت وعدم تقيد البعض بالاشتراطات المذكورة في هذه اللائحة.



وعليه، يرجى تزويدنا بالإجابة عن الأسئلة التالية:



1- استنادا إلى المادة الثالثة عشرة من لائحة الإعلانات، كيف يتم تحديد البند الخاص بعدم الإيذاء بالمارة أو الجيران؟



2- كيف يتم تحديد قوة الإضاءة التي تؤثر على السلامة والصحة العامة؟ وما معايير السطوع؟



3- هل توافق وزارة الداخلية على قوة الإضاءة واتجاه الإعلان الإلكتروني وموقعه وتأثيره على سائقي السيارات؟



4- ما الجهات الحكومية التي تشارك في ترخيص المحتوى الإعلاني للإعلانات الإلكترونية؟



5- ما إجراء الجهاز التنفيذي في البلدية والمتعلق بالإعلانات الإلكترونية الخاصة بالجهات الحكومية والتي تم تركيبها دون ترخيص من البلدية وفي مواقع تخالف المذكور في اللائحة.